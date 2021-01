Pendlerärger in Konolfingen – Wiedereröffnung geplatzt,

Avec-Shop bleibt zu Versprochen war ein Neustart auf Anfang Jahr, doch nun hält Valora den Avec-Shop am Bahnhof Konolfingen geschlossen. Bis auf weiteres. Stephan Künzi

Ein Plakat für den Papierkorb: Der Avec-Shop am Bahnhof Konolfingen ist weiterhin zu. Foto: Christian Pfander

«Wiedereröffnung spätestens am 1. 1. 2021.» Monatelang sind die Kunden des Avec-Shops am Bahnhof Konolfingen mit diesem Plakat vertröstet worden. Ende Mai hatte der Valora-Konzern den Laden, der Dinge für den täglichen Bedarf anbietet und eigentlich auch abends und sonntags offen wäre, kurzerhand geschlossen. Weil mit der Corona-Pandemie die Pendlerzahlen eingebrochen waren und sich das Geschäft nicht mehr lohnte.

Mittlerweile ist das neue Jahr da – und im Lokal ist es so finster wie in den letzten Wochen und Monaten auch. Die leeren Regale deuten darauf hin, dass sich daran so schnell nichts ändern wird, und tatsächlich: «Die Avec-Verkaufsstelle am Bahnhof Konolfingen bleibt weiterhin geschlossen», bestätigt Valora-Sprecherin Christina Wahlstrand auf Anfrage.