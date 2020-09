Explosionen in Büren an der Aare – Wieder sprengen Unbekannte einen Bankomaten Nachdem bereits am frühen Montagmorgen in Utzenstorf ein Bankomat von Unbekannten gesprengt wurde, wiederholte sich die Szenerie in der Nacht auf Mittwoch in Büren an der Aare. UPDATE FOLGT

Kabel und herunterhängende Teile: Der Bankomat ist nach der Sprengung nicht mehr erkennbar. Foto: Arthur Sieber

Am frühen Mittwochmorgen wurde in Büren an der Aare ein Bankomat gesprengt. Es handelt sich um jenen der UBS-Filiale an der Hauptgasse 5. Der Vorfall ereignete sich gegen drei Uhr nachts.

Isabelle Wüthrich, Mediensprecherin der Kantonspolizei Bern, bestätigt, dass ein Einsatz im Zusammenhang mit einem beschädigten Geldautomaten läuft. Sie hat Kenntnis von mehreren Explosionen in der Gemeinde.

Ob es sich bei der Täterschaft um dieselbe handelt, die am frühen Montagmorgen einen Raiffeisen-Automaten in Utzenstorf gesprengt hat, kann die Mediensprecherin nicht beantworten. Der Einsatz zur Sprengung in Büren an der Aare sei noch im Gange.

In diesen Tagen krachte es allerdings nicht nur im Kanton Bern – auch in Vicosoprano im Graubünden wurde in der Nacht auf Montag ein Bankomat gesprengt, wie «20 Minuten» berichtet. Die Wucht der Explosion verursachte dabei am Gebäude einen Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.

sst