Handballtrainer Jakub Szymanski – Wieder will er einen Thuner Club an die Spitze führen Auch dank des damals noch aktiven Tschechen avancierte Wacker einst zum Topverein. Jetzt coacht der 38-Jährige Rotweiss – mit hohen Zielen. Adrian Horn

Zurück in Thun: Jakub Szymanski, Wackers ehemaliger Schlüsselspieler, trainiert nun Rotweiss. Foto: Christian Pfander

Als Jakub Szymanski vor einem Jahr bei GC Amicitia entlassen wird, ist er bitterenttäuscht. Aber auch ein wenig erleichtert, wie ihm in den Tagen danach bewusst werden wird. Jede Menge Zeit investierte er bei seiner ersten Trainerstation auf Spitzenniveau, er kümmerte sich nicht bloss um das Fanionteam, sondern auch noch gleich um die U-19. Und nachdem einmal reihenweise Spieler ausgefallen waren, kehrte er aufs Feld zurück, war selber wieder aktiv. Jeden Tag fuhr er von Zwieselberg in der Nähe von Reutigen nach Zürich und zurück – erst mit dem Zug, nach Ausbruch der Pandemie mit dem Auto. Am Mittag bereits musste er seinen Wohnort verlassen, damit er die Übungseinheiten leiten konnte. Und nach Spielen kam er erst nach Mitternacht nach Hause, schlief und stand wenige Stunden später bereits wieder auf, um die Partie zu analysieren – bevor es erneut in Richtung Zürich ging.