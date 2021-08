Im Schlosshof Oberhofen – Wieder Kino unter freiem Himmel Das Schloss Oberhofen, der See und die Berge bilden an sechs Sommerabenden eine wunderschöne Kulisse für ein kleines Open-Air-Kino.

So sah es in der Vergangenheit beim Kino im Schlosshof Oberhofen aus. Foto: PD

Nach einer langen Kulturdurststrecke freut sich das Team rund um das «Kino im Schlosshof», wieder Filme zeigen zu dürfen. An den sechs Abenden werden heitere, aber auch besinnliche Filme zu sehen sein. Aufgrund der Corona-Bestimmungen sind heuer weniger Zuschauer im Schlosshof zugelassen.

Die Kinoabende starten am Freitag, 6. August, mit dem Film «Ich bin dein Mensch». Es ist eine melancholische Komödie mit Witz und Charme um die Fragen der Liebe, der Sehnsucht und was den Menschen zum Menschen macht. Das Open-Air-Kino dauert bis am 20. August. Die Filme beginnen jeweils um 21.15 Uhr. Die Vorführungen finden wenn immer möglich bei jeder Witterung statt.

pd

