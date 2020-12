Ärger in Langnauer Quartier – Wieder ist eine Baumallee verschwunden Die Schatten spendenden Feldahorne an der Hansenstrasse sind nicht mehr. Der Gemeinderat will – trotz Protest – vorläufig nicht für Ersatz sorgen. Susanne Graf

Bis vor kurzem standen in der Hecke in regelmässigen Abständen Bäume. Susanne Keller

Am 1. Dezember heulten an der Hansenstrasse die Motorsägen auf. Mitarbeiter der Langnauer Bauverwaltung fällten eine Reihe in die Jahre gekommener Feldahorne. Die SBB hatten das so verlangt. Einzelne Bäume seien zu hoch gewesen, andere mussten wegen ihres schlechten Zustands aus Sicherheitsgründen entfernt werden, steht in den Unterlagen des Grossen Gemeinderates (GGR).

Die Baumallee verlief zwischen der Hansenstrasse und dem Bahngeleise. Nur fünf Bergahorne im unteren Abschnitt durften stehen bleiben. Das gilt so lange, «wie sie die Abstandsvorgaben erfüllen». Sie dürfen eine bestimmte Höhe nicht überschreiten. Dort unten seien alte Bäume vor ein paar Jahren ersetzt worden, sagt Eva Lauber. Sie wohnt an der Hansenstrasse. Und sie gehört zu jenen Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers, die mit der aktuellen Situation nicht glücklich sind.