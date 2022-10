Berner Niederlage im Penaltyschiessen – Wieder in der Schlussphase den Vorsprung verspielt 93 Sekunden fehlten dem SC Bern zum Coup beim zuletzt zweifachen Meister Zug. Am Schluss blieb nach dem 2:3 nach Penalties nur ein Punkt. Marco Keller

Wenn Chris DiDomenico auf dem Eis war, konnten sich die Zuger wie hier Sven Senteler meistens nur um Schadensbegrenzung bemühen. , Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Wieder nicht. Der Versuch, endlich wieder einmal ein Auswärtsspiel ohne Zusatzschicht zu beenden, er scheiterte. 93 Sekunden fehlten dem SCB zum Dreier, als Brian O’Neill durch einen Ablenker für den EV Zug ausglich. Wie schon gegen Genf-Servette und in Davos hat Bern also spät einen Vorsprung preisgegeben und den Vollerfolg verpasst. Die Folge: die sechste Auswärtsverlängerung in Serie! Und erst die zweite, die mit einem Penaltyschiessen endete.

Und in dieser Kurzentscheidung sahen die Berner nach einem Treffer durch Romain Loeffel lange wie der sichere Sieger aus - konnten dann aber drei Matchpucks nicht nützen und verliessen das Eis schliesslich nach zwei Treffern von Zugs Tschechen Jan Kovar als unglückliche Verlierer.

Einen der Matchpucks hatte Chris DiDomenico, und wenn sein Abschluss nicht am Schoner von Leonardo Genoni hängen geblieben wäre, er wäre der grosse Mann des Abends gewesen. Er sei «eine für d Rampi», so hatte Marc Lüthi kurz nach Bekanntwerden des Transfers von DiDomenico gegenüber dieser Zeitung die mögliche Wirkung des Kanadiers umschrieben. Kurz vor Ende des zweiten Drittels hat der langjährige starke Mann beim SC Bern hoch oben auf der Medientribüne in der Bossard-Arena möglicherweise inerlich geschmunzelt. Denn der «Mann für d Rampi“ hatte innert kürzester Zeit seinen Wert für die Hauptstädter gleich zweimal unter Beweis gestellt: Beim 1:1, das erst durch eine Unsicherheit Leonardo Genonis überhaupt möglich wurde, stocherte er den Puck über die Linie. Und den erstmaligen Berner Führungsreffer erzielte er 66 Sekunden später mit einem Hocheck-Schuss in Überzahl. Es waren bereits die Saisontore sieben und acht für «DiDo». Und längst nicht seine letzten gefährlichen Aktionen des Abends.

Für den SCB-Schweden war es ein «homecoming»: In der ersten Coronasaison 2019/2020 hatte er für die Zentralschweizer gespielt, ehe er von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machte und zwei Jahre bei Dynamo Moskau in der KHL spielte. Beat Gerber

Der unverwüstliche SCB-Oldie fehlte auf dem Matchblatt. Gerber leidet nach einem Sturz im Derby unter Schwindelanfällen und wird auch das Spiel gegen Ambri-Piotta verpassen. Samuel Kreis

Der ehemalige Bieler zeigte bei Zug eine diskrete Leistung. Sein Weiterverbleib beim Meister ist unsicher, Lokalmedien in der Zentralschweiz brachten den Verteidiger in den letzten Wochen lose mit dem SCB in Verbindung.

Hätte jemand vor der Saison gesagt, der SCB werde nach 12 Runden vor dem Meister platziert zum Duell in der Kolinstadt antreten, jeder Berner Fan hätte blind unterschrieben. In den letzten beiden Spielzeiten hätten die Leistungskurven der beiden Teams kaum diametraler auseinander driften können. Die Zentralschweizer hatten in den beiden «Regular Seasons» 98 Punkte mehr gesammelt als die Hauptstädter, hatten sie um 63, respektive 35 Punkte distanziert. Auch wenn man da noch die vier Spiele abziehen würde, die Bern in der ersten vollen Corona-Saison weniger bestritt, bleibt der Unterschied monumental.

Dass das Duell auf Augenhöhe stattfand, lag an zwei Faktoren: Erstens an der Stabilisierung des SCB, andererseits an den unerwarteten Startschwierigkeiten des EVZ - gerade defensiv kommt der Dominator der letzten zwei Jahre überhaupt nicht in die Gänge. Der Wille, vor allem auf das debakulöse 1:6 in Lugano zu reagieren, war den Zentralschweizern aber nicht abzusprechen und so brandete am Anfang Welle um Welle auf Philip Wüthich zu - ausser bei einem Shorthander von Carl Klingberg musste sich der SCB-Stammgoalie aber nie bezwingen lassen.

Auch im zweiten Abschnitt hatten die Zuger ein optisches Übergewicht, der SCB hielt aber das Mini-Defizit. Und hatte umgekehrt mehrere Ausgleichschancen - fast immer, wenn die Linie mit Dominik Kahun, DiDomenico und Tristan Scherwey auf dem Eis stand. Das Trio hat definitv das Potenzial, die energetischste Linie der Liga zu werden.

Telegramm Infos einblenden Zug – Bern 3:2 (1:0, 0:2, 1:0) n.P. 7200 Zuschauer. – Tore: 13. Klingberg (Senteler/Ausschluss Martschini!) 1:0. 38. DiDomenico 1:1. 39. DiDomenico 1:2. 59. O’Neill (Geisser, mit 6 gegen 5). Penalties: O’Neill -, Sceviour -; Senteler -, Lindberg -; Cehlarik -, Loeffel 0:1; Hofmann -, Kahun -; Kovar 1:1, DiDomenico -; Loeffel -, Kovar 2:1. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Zug, 7-mal 2 Minuten gegen Bern.



SC Bern: Wüthrich; Untersander, Gélinas; Loeffel, Zgraggen; Goloubef, Colin Gerber; Pinana; Vermin, Lindberg, Moser; DiDomenico, Kahun, Scherwey; Bader, Sceviour, Bärtschi; Fahrni, Baumgartner, Ritzmann.



Bemerkungen: Bern ohne Beat Gerber, Henauer und Lehmann (alle verletzt).





­Marco Keller ist seit Mitte der 1990-er-Jahre Sportjournalist. Für Tamedia schreibt er seit 2013 hauptsächlich über Eishockey, daneben beschäftigt er sich auch mit Fussball und verschiedenen anderen olympischen Sportarten. Mehr Infos @marcojkeller

