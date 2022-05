Wintersperre an Pässen endet – Wieder freie Fahrt über den Gotthardpass ab Freitag An Ostern gab es keine nahe Umfahrung des Tunnels, an Auffahrt wird es sie geben: Die Wintersperre am Nadelöhr der Nord-Süd-Achse endet. Andere Pässe bleiben noch zu.

Am Freitag wird die Gotthardpassstrasse nach der Wintersperre wieder für den Verkehr freigegeben. (Archivbild) Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Die Wintersperre am Gotthardpass wird am Freitag um 16 Uhr aufgehoben. Dies teilte das Bundesamt für Strassen (Astra) am Dienstag mit. Somit ist die Strasse über den 2108 Meter hohen Pass bereits eine Woche vor Auffahrt wieder befahrbar.

Dies wird die Verkehrssituation auf der Nord-Süd-Achse über die Auffahrtstage entspannen. An Ostern hatte sich die Blechschlange vor dem Gotthard-Nordportal zeitweise auf über 20 Kilometer angestaut, der Zeitverlust betrug mehr als dreieinhalb Stunden. Nur an Ostern 1998 war die Auto-Kolonne wegen eines Wintereinbruchs mit 25 Kilometern noch länger.

Am Gotthardpass herrscht seit dem 5. November Wintersperre. Im vergangenen Jahr endete die Winterpause am 21. Mai – also praktisch zur gleichen Zeit.

Weiter kann der Sustenpass (2224 Meter) seit letzter Woche von der Urner Seite her bis zum Sustenbrüggli befahren werden. Ganz offen dürfte er erst im Verlaufe des Junis sein, wie die Urner Baudirektion mitteilte. Der Furkapass (2431 Meter) ist ebenfalls teilweise bis Tiefenbach befahrbar. Ganz offen sei der Furkapass aber frühestens Ende Mai.

SDA/oli

