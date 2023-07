Regionalpolitik rund um Thun – Wieder einmal steht die Region am Scheideweg Eine Regionalkonferenz gründen oder nicht? Diese Frage treibt die Politik rund um Thun seit Jahren um. Jetzt liegen neue Varianten auf dem Tisch. Marco Zysset

Die Region Thun wird im Entwicklungsraum Thun entscheidend gestaltet. Die Frage ist, wie diese Organisation selbst gestaltet werden soll. Foto: Steve Wenger

Der Entwicklungsraum Thun (ERT) steht am Scheideweg – einmal mehr. Seit die grosse Mehrheit der Gemeinden zwischen Saanen und dem Eriz im Jahr 2010 die Gründung einer Regionalkonferenz Oberland-West an der Urne abgelehnt hat, suchen die Politikerinnen und Politiker der Gemeinden, die zum Entwicklungsraum Thun gehören, die richtige Struktur für die Organisation. Ihre Aufgabe: die regionale Planung in Bereichen wie Verkehr, Siedlungsentwicklung, Kultur oder Wirtschaft.