Festival in Langnau – Wieder ein Sommer ohne Jazz Nights Die 30. Austragung der Langnauer Jazz Nights will und will nicht stattfinden. Zum zweiten Mal wird sie wegen Corona verschoben. Susanne Graf

Das waren noch Zeiten, als sie auf dem Langnauer Viehmarktplatz dicht an dicht sassen und Jazzmusik hörten. Eine Erinnerung an den Sommer 2015. Archivfoto: Olaf Nörrenberg

Jazz-Freunde tun gut daran, sich die Woche vom 26. bis 30. Juli 2022 im Terminplan freizuhalten. An diesem Datum sollen voraussichtlich die nächsten Jazz Nights in Langnau stattfinden. Im bevorstehenden Sommer jedoch bleibt es auf dem Platz und in der Kupferschmiede ebenso still wie letztes Jahr.