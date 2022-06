Bildung in Eggiwil – Wieder ein Schulhaus weniger Das Volk hat sich langsam ans Verschwinden von Schulstandorten gewöhnt. Es sagt einstimmig Ja zum Verkauf des Schulhauses Neuenschwand. Susanne Graf

Diese Liegenschaft wird bald zum Verkauf ausgeschrieben: Das Schulhaus Neuenschwand. Foto: PD

In der Gemeinde Trachselwald tut man sich schwer. Das Volk bringt es nicht übers Herz, das seit 2014 nicht mehr zu Bildungszwecken genutzte Schulhaus Thal in Heimisbach zu verkaufen. Hingegen in Eggiwil erledigen die Stimmberechtigten ein derartiges Geschäft scheinbar ohne grosses Aufheben. An der Gemeindeversammlung erklärten sie sich einstimmig einverstanden damit, dass der Gemeinderat das Schulhaus Neuenschwand zu verkaufen versucht.