Keine Ruhe in Bannwil – Wieder Beschwerde wegen Mehrwertabgabe Der Kritiker Benno Gfeller lässt nicht locker. Er tritt mit einer neuen Beschwerde gegen die neue Bannwiler Ortsplanung an. Stephan Künzi

Was ist Landwirtschaftsland und was Dorfzone? Die Diskussion um die Bannwiler Ortsplanung ist noch nicht zu Ende. Foto: Beat Mathys

Das Hin und Her um die neue Ortsplanung von Bannwil ist um ein Kapitel reicher. Knapp einen Monat nach dem deutlichen Ja der Gemeindeversammlung hat Benno Gfeller Beschwerde gegen den entsprechenden Beschluss erhoben. Als Kritiker hatte Gfeller schon vorher Wind gegen die Vorlage gemacht. Mit einer ersten Beschwerde versuchte er, eine Verschiebung der Versammlung zu erreichen. Beim Statthalteramt blitzte er aber ab.

Streit um Mehrwertabgabe

Grund für den Konflikt sind 29 überbaute Parzellen, die von der Landwirtschafts- in die Dorfzone wechseln sollen. Weil die Liegenschaften mit diesem Schritt an Wert gewinnen, wird mit dieser Umzonung grundsätzlich eine Mehrwertabgabe fällig. In Bannwil sollen von den 29 Eigentümern aber nur 7 etwas zahlen müssen. Weil, so die Begründung, das Land ohnehin schon überbaut und damit genutzt sei.