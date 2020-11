Umfrage in Obersteckholz – Wie zufrieden ist die Dorfbevölkerung? Der Kanton will vor der Fusion mit Langenthal von den Obersteckholzern wissen, was in der Gemeinde gut läuft – und was eher weniger. Tobias Granwehr

Obersteckholz bleibt ein ländliches Dorf, auch wenn es bald seine Eigenständigkeit aufgibt und sich der Stadt Langenthal anschliesst. Archivfoto: Marcel Bieri

In wenigen Wochen ist Obersteckholz als eigene Gemeinde nur noch in Geschichtsbüchern zu finden. Natürlich wird das Dorf weiterbestehen – aber eben nicht als eigenständige Kommune mit eigenen Behörden und eigener Verwaltung. Sondern als Teil der Stadt Langenthal.

Doch vorher führt der Kanton Bern in Obersteckholz noch eine Bevölkerungsumfrage durch, den sogenannten Fusions-Check. Diesen hat das zuständige Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) in den vergangenen Jahren bereits elfmal gemacht. Aktuell wird die Umfrage auch in Mötschwil und Hindelbank durchgeführt.