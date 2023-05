Psychologie der Persönlichkeit – Bin ich laut genug? Extrovertierte sind beliebt, Introvertierte stehen oft hintenan. Doch die meisten Menschen sind weder Rampensau noch Eremit – sondern vor allem: anpassungsfähig. Christina Berndt

Partyqueen oder nicht? Die Frage, wie extrovertiert ein Mensch ist, hängt auch von seinem Umfeld ab. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Zurückhaltende Menschen haben es in einer auf Aufmerksamkeit ausgerichteten Gesellschaft nicht immer leicht. Gefragt sind eher die Lauten, die Partytypen, solche, die mitreissend sind, andere begeistern und dabei auch noch gute Laune verbreiten. «Extrovertierte haben Studien zufolge in der Gesellschaft eine höhere Stellung, sind beruflich oft erfolgreicher, finden durch ihre Offenherzigkeit leichter Freunde und Partner und bekommen auch mehr soziale Anerkennung», sagt Jule Specht, Professorin für Persönlichkeitspsychologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ausserdem sind sie tendenziell glücklicher als Introvertierte, im Alltag häufiger gut gelaunt, und man traut ihnen mehr zu.