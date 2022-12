Robert Waldinger im Jahreswechsel-Gespräch – Wie wird man glücklich? Antworten des Forschers, dessen Studie seit 85 Jahren läuft Der US-Psychiater erklärt, warum Beziehungspflege der Schlüssel zu einem guten Leben ist. Und was man dafür tun kann. Mario Stäuble

Wie glücklich wir sind, hat damit zu tun, wie wir unsere Beziehungen pflegen – zu Partnern wie auch zu entfernten Freundinnen: Küssendes Paar in einer Kiewer Bar bei Stromausfall. Foto: AFP

Robert Waldinger ist auf Durchreise in Genf, als er diese Zeitung in einem Boutiquehotel im Stadtzentrum zum Interview begrüsst. Der 71-jährige Psychiater und Therapeut hat seine ganze Karriere an der Eliteuniversität Harvard verbracht. Waldinger reibt sich die Augen, er hat einen Tag voller Sitzungen hinter sich – eigentlich freut er sich auf sein Zuhause, auf ein vorweihnachtliches Wochenende mit Freunden und seiner Ehefrau, einer Paartherapeutin. Aber zuerst: ein Interview. «Stellen Sie Ihre Fragen, wir haben Zeit», sagt er.