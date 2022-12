Robert Waldinger im Jahreswechsel-Gespräch – Wie wird man glücklich? Antworten des Forschers, dessen Studie seit 85 Jahren läuft Der US-Psychiater erklärt, warum Beziehungspflege der Schlüssel zu einem guten Leben ist. Und was man dafür tun kann. Mario Stäuble

Wie glücklich wir sind, hat damit zu tun, wie wir unsere Beziehungen pflegen – zu Partnern wie auch zu entfernten Freundinnen: Küssendes Paar in einer Kiewer Bar bei Stromausfall. Foto: AFP

Robert Waldinger ist auf Durchreise in Genf, als er diese Zeitung in einem Boutiquehotel im Stadtzentrum zum Interview begrüsst. Der 71-jährige Psychiater und Therapeut hat seine ganze Karriere an der Eliteuniversität Harvard verbracht. Waldinger reibt sich die Augen, er hat einen Tag voller Sitzungen hinter sich – eigentlich freut er sich auf sein Zuhause, auf ein vorweihnachtliches Wochenende mit Freunden und seiner Ehefrau, einer Paartherapeutin. Aber zuerst: ein Interview. «Stellen Sie Ihre Fragen, wir haben Zeit», sagt er.

Professor Waldinger, Sie haben einen sehr ungewöhnlichen Job. Ich bin der vierte Direktor der «Harvard Adult Development Study». Das ist die am längsten laufende Studie der Geschichte, die sich mit der Entwicklung von Menschen befasst. Seit 85 Jahren beobachten meine Vorgänger und ich dieselben Männer aus Boston. Von den 724 ursprünglichen Teilnehmern sind heute noch 40 am Leben. Sie sind schon fast oder bereits über 100 Jahre alt.

Das ganze Leben dieser Männer wurde aufgezeichnet? Wir haben ihre Aufs und Abs beobachtet, ihre körperliche und mentale Gesundheit, ihre Ehen, ihre Kinder, ihr Arbeitsleben. Manche waren im Krieg. Manche sind reich geworden, andere sind verarmt. Einer wurde US-Präsident (John F. Kennedy, Red.). Aus dieser Langzeitforschung ziehen wir Schlüsse – was macht ein gesundes und erfolgreiches Leben aus? Und was ist eigentlich ein glückliches Leben?

Wer sind diese 724 Männer? Es waren ursprünglich zwei Gruppen. Die eine waren 19-jährige Harvard-Studenten, die meine Vor-Vor-Vorgänger ganz bewusst wegen ihres Potenzials ausgewählt hatten. Die Idee war damals, zu erforschen, was ein erfolgreiches Leben ausmacht. Aus heutiger Sicht ist es natürlich hochgradig inkorrekt, eine Studie nur mit gutgestellten weissen Männern durchzuführen. Aber so fing alles an.

Psychiater, Professor, Zen-Priester Infos einblenden «Ich war zuerst einmal sprachlos, als es hiess, ich solle diese Studie übernehmen», sagt Robert Waldinger. Foto: Laurent Guiraud Robert Waldinger stammt aus dem ländlichen US-Bundesstaat Iowa. «Als ich es als junger Mann nach Harvard geschafft hatte, gefiel es mir dort so gut, dass ich nie mehr wegwollte», sagt der 71-Jährige heute. Waldinger arbeitet bis heute als Psychiatrie-Professor an der Eliteuniversität, nebenbei amtet er als Psychotherapeut und Zen-Priester. 2002 übernahm er – nach einiger Überzeugungsarbeit seines Vorgängers – die «Harvard Adult Development Study», die seit 1938 läuft und die er bis heute als Direktor verantwortet. Die grösste Plattform für seine Forschung war ein TEDx-Talk , den Waldinger 2015 an einer Primarschule über «das gute Leben» hielt. Dieser 13-minütige Vortrag ging viral, bis heute haben ihn Dutzende Millionen Menschen gesehen. Waldinger hat seine Erkenntnisse im Buch «The Good Life» zusammengefasst, das in der Schweiz ab 10. Januar 2023 erhältlich ist. Eine deutsche Ausgabe soll folgen. Er ist mit einer Psychotherapeutin verheiratet und hat zwei Söhne. (ms)

Und die zweite Gruppe? Die begann als Studie über Jugendkriminalität. Meine Vorgänger wollten wissen, warum es einigen Jungen aus der Innenstadt von Boston trotz schwieriger Familienverhältnisse gelingt, sich von Kriminalität fernzuhalten. Die beiden Studien wurden dann zusammengefügt.

Wie nähern Sie sich der Frage, was ein glückliches Leben ausmacht? Zuerst fragen wir die Teilnehmer regelmässig, wie es ihnen geht. Wir benutzen dazu sehr detaillierte Fragebögen. Wir fragen auch die Partnerinnen und das Umfeld. Wir messen, wie die Teilnehmer auf Stress reagieren. Wir bringen sie ins Labor und setzen sie unter Stress, um zu prüfen, wer sich wie schnell davon erholt. Wir analysieren ihre Gene. Wir scannen ihre Gehirne. Kurz: Wir durchleuchten unsere Teilnehmer auf ganz unterschiedliche Arten und sammeln eine enorme Menge an Daten.

«Wie lässt sich voraussagen, ob jemand glücklich altert? Die Wärme der Beziehungen einer Person ist entscheidend.»

Was haben Sie herausgefunden? Zuerst einmal ist es wichtig, für körperliche Gesundheit zu sorgen. Also eine gesunde Ernährung, viel Bewegung, kein Übergewicht, kein Alkoholismus. Nicht rauchen.

So weit, so klar. Genau. Aber dann haben wir uns gefragt: Wie lässt sich am besten voraussagen, ob jemand glücklich altert? Und die Antwort war: Die Wärme der Beziehungen einer Person ist entscheidend.

Haben Sie mit diesem Fazit gerechnet? Zuerst glaubten wir unseren eigenen Resultaten nicht. Klar, wir alle wissen, dass Körper und Geist zusammenspielen. Aber dass dieses Zusammenspiel so stark ist, dass Ihre Beziehungen beeinflussen, ob Sie eine Herzkrankheit bekommen …

Das hat Sie überrascht? Ja. Und so haben wir – und viele andere Forschende – die letzten zehn Jahre damit verbracht, diese Fragen zu ergründen: Wie hängt das zwischenmenschliche Leben mit körperlicher Gesundheit zusammen?

Wie lautet heute Ihre Antwort? Ha! Eine Hypothese ist: Es hängt mit Stress zusammen. Beziehungen regulieren Stress. Ich mache Ihnen ein Beispiel: Wenn ich mich während meines Arbeitstages stark ärgere, schaltet mein Körper in einen «Fight or Flight»-Modus: Puls und Blutdruck steigen. Das ist soweit gut, weil es anregt – aber wenn der Stressmoment vorbei ist, soll sich der Körper auch wieder erholen.

Geld und Ruhm machten nur bedingt glücklich, sagt Psychiater Robert Waldinger. Wichtiger seien gute und menschliche Beziehungen. Foto: Laurent Guiraud

Und da helfen gute Beziehungen? Sie kennen vielleicht das Gefühl: Wenn Sie mit einem Freund über Ihren Frust sprechen, spüren Sie die Entspannung fast physisch. Wer im Gegenzug niemanden hat, um sich auszutauschen, bleibt länger im «Fight or Flight»-Modus. Wir sehen bei einsamen Personen einen höheren Pegel an Stresshormonen. Wir sehen höhere Entzündungswerte. Also ja: Gute Beziehungen helfen.

Können Sie genauer beschreiben, was eine «gute» Beziehung ausmacht? Es gibt viele Elemente. Die nächsten Beziehungen haben mit Sicherheit zu tun. Wir erforschen ein Merkmal, das wir «Bindungssicherheit» nennen. Die Testfragen gehen so: Gibt es jemanden in Ihrem Leben, der für Sie da ist, wenn Sie in eine Notlage geraten? Wen könnten Sie mitten in der Nacht anrufen, wenn Sie krank sind oder Angst haben? Manche Studienteilnehmer geben eine ganze Liste von Personen an. Andere können niemanden nennen. Obwohl manche von ihnen verheiratet sind! Aber sie schreiben ihre Partnerin, ihren Partner nicht auf, zum Beispiel, weil die Beziehung zu distanziert geworden ist. Wir glauben, dass jede und jeder von uns mindestens eine solche Person braucht.

Die Suche nach Lebensglück in einem Krisenjahr Infos einblenden 2022 ist das Jahr der Polykrise. Putins Russland hat die Ukraine überfallen, den Krieg nach Europa zurückgebracht und die Weltwirtschaft unter Schock gesetzt. Gleichzeitig ist die Corona-Pandemie noch nicht überwunden. Wie soll man in einem solchen Umfeld nach Glück und Zufriedenheit streben? Hat vielleicht die Wissenschaft Antworten? Noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren solche Fragen in der Forschung kaum Thema – abgesehen vielleicht von der Philosophie. «Es herrschte die Meinung vor: Wenn das Bruttoinlandprodukt steigt, dann steigt auch die generelle Zufriedenheit», sagt Robert Waldinger. Ab den 70er-Jahren stiegen Forscher aus ganz unterschiedlichen Disziplinen in das Feld ein. In der Schweiz ist vor allem der Ökonom Bruno S. Frey für seine Glücksforschung bekannt. Aber auch Soziologinnen und Mediziner befassen sich vermehrt mit dem Thema, sodass wir heute zu verstehen beginnen, was Menschen glücklich macht. (ms)

Aber auch lockere Beziehungen sind wichtig, oder? Ja. Arbeitsbeziehungen sind ein gutes Beispiel dafür. Wenn Sie Kolleginnen und Kollegen haben, die Sie mögen, werden Sie auch lieber zur Arbeit gehen und Energie daraus ziehen. Aber es geht noch weiter: Nehmen wir zum Beispiel die Person im Café, von der Sie morgens Ihren Kaffee bekommen. Solche Begegnungen sind sehr kurz, aber Sie bringen ein wenig Anerkennung, einige freundliche Worte – und das verursacht einen kleinen Schub positiver Energie.

Eine Ihrer Thesen lautet: Die Menschen unterschätzen, wie stark man sich um Beziehungen kümmern muss. Sie sollen deswegen in «soziale Fitness» investieren. Was meinen Sie damit? Wir ziehen damit ganz bewusst eine Analogie zur körperlichen Fitness. Sie gehen ja auch nicht einen Tag ins Gym und sagen sich dann nach einem Work-out: So, das wars. Bei Beziehungen denken Leute oft: Das läuft von selbst, wir kennen uns so lange. Aber in unserer Studie sehen wir immer wieder, wie enge Beziehungen auseinanderdriften und schliesslich ganz absterben, weil sich die Beteiligten zu wenig darum kümmern.

«Ich überlege mir: Wen habe ich schon lange nicht mehr gesehen? Kommst du mit auf einen Spaziergang?»

Man soll sich also ganz bewusst und aktiv um seine Beziehungen kümmern. … und wenns nur das Schreiben eines SMS ist. Ich habe selbst meine Gewohnheiten umgestellt, als mir unsere Forschungsresultate bewusst wurden.

Inwiefern? Ich habe angefangen, mich öfter bei meinen Freunden zu melden. Ich bin Professor, ich könnte mein ganzes Leben durcharbeiten, es gibt immer etwas zu tun. Aber ich halte jetzt regelmässig inne und überlege mir: Wen habe ich schon lange nicht mehr gesehen? Kommst du mit auf einen Spaziergang oder einen Kaffee? Ich strenge mich an – und warte nicht darauf, bis die Dinge von selbst passieren.

Haben Sie ein Beispiel einer Person aus Ihrer Studie, die das besonders gut macht? Ja. Geben wir ihm den Namen Leo, um seine Privatsphäre zu wahren. Leo war ein Lehrer, der Geschichte unterrichtete. Er war weder reich noch berühmt. Aber er war die glücklichste Person in unserer Studie. Er hatte eine Frau und drei Töchter. Er liebte seine Schüler und mochte auch seine Kolleginnen und Kollegen sehr.

Was machte Leo aus? Seine Stärke war: Seine Kontakte mit anderen Menschen drehten sich oft um Themen, die ihn selbst interessierten. Er liebte es, zu unterrichten, und er liebte es, mit anderen Lehrern über den Unterricht zu sprechen.

Vielleicht spielte Leo Ihnen alles nur vor. Kein Zweifel, Leute lügen. Aber wir sahen Leo Jahr für Jahr. Da gab es keine Inkonsistenzen. Ja, wir hatten einige Teilnehmer, die uns sagten: «Ich bin so zufrieden!» – und als wir nachhakten, wann sie ihren besten Freund zuletzt gesehen hatten, kam die Antwort: Vor drei Jahren. Aber zurück zu Leo.

Gerne. Er dachte kaum an sich selbst, seine Gedanken waren oft bei seinem Umfeld. Bei seiner Familie, seinen Kollegen. Wir haben in unserer Studie ganz allgemein festgestellt, dass Leute glücklicher sind, die sich mit Dingen befassen, die über das Selbst hinausgehen.

«Der Wettbewerb um unsere Aufmerksamkeit hat sich verschärft. Damit muss man sich aktiv auseinandersetzen»: Der US-Psychologe Robert Waldinger während des Interviews in Genf. Foto: Laurent Guiraud

Lässt sich das überhaupt lernen? Das lässt sich üben. Nehmen wir Ihr Feld, ein ganz einfaches Beispiel: Vielleicht gibt es auf Ihrer Redaktion Journalistinnen und Journalisten, die am Beginn ihrer Karriere stehen. Sie könnten ihnen helfen, ihren Weg zu finden. Als Mentor amten. Dann achten Sie darauf, was das mit Ihnen macht. Meine Vermutung ist, dass es sich gut anfühlt.

Haben Sie diesen Effekt in der Studie auch über Leo hinaus beobachtet? Ja. Als sie ungefähr 80 Jahre alt waren, haben wir unsere Teilnehmer gefragt: Worauf sind Sie besonders stolz, und was bedauern Sie am meisten, wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken? Fast alle Leute sagten uns Dinge, die mit Beziehungen zu tun hatten. «Ich war ein guter Vater.» Oder: «Ich war ein guter Mentor.» Oder: «Ich habe meine Angestellten gut behandelt.» Niemand sagte: «Ich verdiente so viel Geld.» Oder: «Ich habe diese Auszeichnung erhalten.» Obwohl manche unserer Teilnehmer ziemlich berühmt waren.

Nochmals eine ganz praktische Frage: Sich um die eigenen Beziehungen kümmern – wie soll man das angehen? Es geht um zwei Dinge: erstens zu prüfen, welche Beziehungen man in seinem eigenen Leben hat. Um sich dann zweitens zu fragen: Wovon will ich eigentlich mehr? Kann ich meine Bedürfnisse mit meinem heutigen Beziehungskreis abdecken? Soll ich mehr für meine heutigen Beziehungen tun? Oder soll ich mir neue Beziehungen suchen? Der Schlüssel ist, den eigenen Beziehungen ganz bewusst Aufmerksamkeit zu schenken.

Das ist alles? Das ist keine Raketenwissenschaft, Ihre Grossmutter hätte Ihnen das sagen können. Und eigentlich wissen wir es alle auch selbst. Aber ich weise aktiv darauf hin, weil wir dies so schnell vergessen. Weil wir uns so schnell ablenken lassen.

Sie sagen, dass wir unsere Aufmerksamkeit zu wenig bewusst auf unsere Beziehungen richten? Genau. Der Weg des geringsten Widerstands bedeutet oft, weniger Beziehungen einzugehen. Soziologen reden von der «Abnahme des sozialen Kapitals». In den USA sehen wir, dass die Menschen weniger in Clubs mitmachen, weniger Freiwilligenarbeit leisten, einander weniger nach Hause einladen.

«Es geht darum, Dinge zu tun, die Ihnen etwas bedeuten, und mit Leuten in Kontakt zu sein, die Ihnen etwas bedeuten.»

Warum ist das so? Es gibt verschiedene Gründe. Es hat unter anderem mit Bildschirmen zu tun. Es gab eine starke Abnahme des «sozialen Kapitals» in den 50er-Jahren, als das Fernsehen aufkam, und dann nochmals in den 2000er-Jahren, als sich die Smartphones ausbreiteten. Die Bildschirme – und der vermittelte Inhalt – sind ganz bewusst darauf ausgerichtet, unsere Aufmerksamkeit zu halten. Man könnte auch sagen: Der Wettbewerb um unsere Aufmerksamkeit hat sich verschärft. Damit muss man sich aktiv auseinandersetzen.

Aber die Sache ist doch komplizierter. Sie schildern in Ihrem aktuellen Buch ein interessantes Experiment: Forscher haben zwei Gruppen von Versuchspersonen gebeten, Bus zu fahren. Die erste Gruppe sollte alleine sitzen, die zweite Gruppe sollte einen anderen Passagier in ein Gespräch verwickeln. Vor der Busfahrt sagten alle, es sei ihnen unangenehm, jemanden anzusprechen. Aber nach der Busfahrt waren die «Gesprächigen» durchgehend zufriedener gestimmt als die «Einsamen». Wenn es so zufrieden macht, mit anderen Leuten im Kontakt zu sein, warum ist es dann so unangenehm, diesen Kontakt aufzunehmen? Das ist eine sehr gute Frage, die Antwort darauf haben wir noch nicht gefunden. Ich vermute: Es gibt immer ein Risiko, Kontakt aufzunehmen. Was, wenn die Person findet, ich sei unheimlich oder gar gefährlich? Und auf der anderen Seite: Was, wenn sich die andere Person daneben benimmt? Mich vollquasselt? Da ist es sicherer, auf das Telefon zu starren.

Gleich noch eine These von Ihnen. Sie sagen, dass sich heute viele junge Leute für Status interessieren, für Geld oder Ruhm. Erst mit zunehmendem Alter setzen sie auf Beziehungen. Liegen die Jungen mit ihren Prioritäten falsch, arbeiten sie gewissermassen gegen ihr eigenes Interesse? Oder müssen die Jungen so eingestellt sein, damit sie sich erst mal ein stabiles Leben erkämpfen können? Nun – zu einem glücklichen Leben gehört, dass die wichtigsten ökonomischen Bedürfnisse gedeckt sind. In den USA gibt es eine bekannte Studie: Bis zu einem Einkommen von etwa 75’000 Dollar pro Jahr steigt Ihr Glück mit zunehmendem Einkommen, weil Sie das Geld brauchen, um Ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. (Das Median-Einkommen lag in den USA im Jahr 2020 bei 41’500 Dollar, Red.) Aber danach – über 75’000 Dollar – nimmt Ihr Glück kaum noch zu. Hinzu kommt: Der Effekt von erlangtem Status verpufft sehr schnell. Sie sind Chefredaktor – dieser Titel hat Sie vermutlich ungefähr 15 Minuten lang glücklich gemacht. Danach mussten Sie vor allem einmal den Job machen. Es gibt Leute, die den Nobelpreis gewonnen haben und in eine Depression fallen. Weil sie sich vorgestellt haben, dass ein solcher Preis Glück verspricht. Was einfach nicht stimmt.

Was stimmt denn? Ich glaube, es geht darum, Dinge zu tun, die Ihnen etwas bedeuten, und mit Leuten in Kontakt zu sein, die Ihnen etwas bedeuten.

Manche Beziehungen lassen sich nicht mit ein wenig «social fitness» stabil halten. Da braucht es mehr. In fast jeder Beziehung, die eine gewisse Tiefe hat, tauchen irgendwann Konflikte auf.

Wie gehen Ihre Studienteilnehmer mit solchen Konflikten um? Ganz generell: Wir sehen wieder und wieder zwei Strategien. Ein Beispiel: Ein Freund tut etwas, was uns wütend macht, aber wir thematisieren es nicht, in der Hoffnung, es gehe vergessen. Aber stattdessen staut sich der Frust in uns auf. Das Ergebnis: Die Beziehung driftet auseinander. Die andere Strategie ist es, das Problem offen anzusprechen. Das stärkt die Beziehung.

Zu den wichtigsten Beziehungen im Leben gehört die Familie. Eine naive Frage – ist es überhaupt möglich, ohne Familie glücklich zu sein? Natürlich! Aber die Frage ist absolut berechtigt, wir hören sie oft: «Bin ich verloren, wenn ich keine Familie habe?» Die Antwort ist Nein. Wir sehen viele Leute, die ohne Familie enge Beziehungen knüpfen und kultivieren.

Wie sind denn die Konzepte von «Familie» und «Zufriedenheit» verknüpft? Nun, es hilft sicherlich, in einer Familie mit intakten Beziehungen aufzuwachsen, die Wärme ausstrahlt. Isolation schadet und Unterstützung hilft, egal, ob sie von den Eltern, Cousinen und Cousins, Onkeln und Tanten oder Grosseltern kommt. Aber ehrlich gesagt: Die meisten von uns haben Familienmitglieder, mit denen wir sehr gerne zusammen sind. Aber auch solche, die uns fortlaufend ärgern. Ich fürchte, Ihre Frage lässt sich kaum mit einer einzelnen Antwort fassen.

Einer Ihrer Leitsätze lautet: «Ihre Kindheit ist nicht Ihr Schicksal.» Wie schwierig ist es, aus schlechten Startbedingungen im Leben auszubrechen? In Zahlen lässt sich das nicht ausdrücken. Wir sehen aber, dass viele solche Menschen im Lauf ihres Lebens korrektive Erfahrungen machen und dennoch sehr starke Beziehungen aufbauen.

«Korrektive Erfahrungen»? Sagen wir, Sie sind mit Eltern aufgewachsen, denen Sie nicht vertrauen konnten. Es kann aber gut sein, dass Sie Freunde finden, mit denen Sie genau dieses Vertrauensverhältnis aufbauen können. Und das kann Ihren Blick auf Beziehungen völlig verändern. Ihre Erwartungen können neu kalibriert werden.

Herr Waldinger, Sie geben jede Menge gute Ratschläge. Wie gut sind Sie darin, Ihre eigenen Ratschläge zu befolgen? (lacht) Ich bin nie gut genug. Manchmal arbeite ich zu viel, sehe meine Freunde zu selten. Aber es ist eine merkwürdige Vorstellung, zu glauben, ich sei zufriedener, nur weil ich Zufriedenheit und Glück erforsche. Natürlich bin ich nicht immer glücklich, niemand ist das. Die Vorstellung, einfach eine bestimmte Abfolge von Verhaltensweisen abzuwickeln und dadurch Zufriedenheit zu erlangen, ist ein Mythos. Das hat nichts mit dem echten Leben zu tun.

Wir haben jetzt ausführlich über das Leben der 724 Männer gesprochen. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie auch deren Partnerinnen befragt? Ja. Als ich 2002 die Leitung übernommen habe, begannen wir, über die Ehen der Teilnehmer zu forschen, und dafür holten wir die Frauen an Bord. Stellen Sie sich vor: Diese Frauen hatten über 60 Jahre lang ihren Männern zugehört und Tee serviert, wenn unsere Forscher zu Besuch gekommen sind, um Interviews zu führen. Viele Frauen sagten bei ihrem ersten Gespräch: Es wurde auch langsam Zeit, dass ihr uns fragt!

Mario Stäuble ist Co-Chefredaktor des «Tages-Anzeigers». Der Jurist studierte an der Universität Zürich, 2011–2012 absolvierte er das Volontariat beim «Tages-Anzeiger», ab 2013 war er Mitglied des Tamedia-Rechercheteams. Er ist Träger des Zürcher Journalistenpreises (2018). Mehr Infos @mario_staeuble

Fehler gefunden?Jetzt melden.