Herzlich Willkommen

Heute Sonntag wird nicht nur national über allerlei Themen abgestimmt, auch lokal in den Gemeinden gehen viele Wahlen und Abstimmungen über die Bühne. In Interlaken etwa werden die Mitglieder des Gemeinderats und des Grossen Gemeinderats gewählt und es enscheidet sich, wer in den zweiten Wahlgang fürs Gemeinderpräsidium kommt. Wir tickern hier live alle Resultate aus dem Berner Oberland. Herzlich Willkommen!