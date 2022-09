Unternehmertreffen in Steffisburg – Wie wird eine Firma fit für die Zukunft? 130 Personen aus Wirtschaft und Wissenschaft diskutierten über Strategien, um die Erfordernisse der Zukunft meistern zu können.

Rund 130 Unternehmerinnen und Unternehmer trafen sich bei der Rychiger AG auf Einladung von StiftungsZentrum.ch GmbH. Die 2012 zusammen mit Berner KMU ins Leben gerufene und jeweils bei einem gastgebenden Unternehmen stattfindende Wissens- und Diskussionsplattform «Der Unternehmeranlass» lässt Unternehmer und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft zu Wort kommen. Das Tagungsthema für den diesjährigen Septemberanlass lautete «Fit for the future – mit Mut und Szenarien die Chancen der Zukunft erkennen». Es wurde mitten in der Pandemie im Herbst 2021 inhaltlich entwickelt, wie StiftungsZentrum.ch in einer Medienmitteilung schreibt.

Zwischenzeitlich ist die Pandemie durch neue Krisen wie den Ausbruch des Kriegs und die Energieversorgungskrise überrollt worden. Die Rychiger AG, eine Schweizer Firma mit internationaler Ausrichtung, wurde als krisenresistentes Vorbildunternehmen für den Anlass gewählt. Nach einer Firmenbesichtigung begrüsste CEO Linda Zurkinden-Eismann, StiftungsZentrum.ch GmbH, die Geladenen.

Axel Förster, CEO und VRP der Rychiger-Gruppe, eröffnete als Gastgeber mit seinem Fachreferat «Unternehmens- und Mitarbeiterführung in herausfordernden Zeiten» den Abend. Es folgten weitere Keynotes von Olivier Kofler, CEO, Carvolution AG, Bannwil, und SEF-Preisträger 2022, Christian Hürlimann, Direktor Deutschschweiz, Eldora SA, Rolle, sowie Stefan Blaser, CEO, Roth-Gruppe, Gerlafingen.

Die anschliessende Unternehmerdiskussion mit Axel Förster, Stefan Blaser und Susanne Ruoff, CEO, Ruoff Advisory GmbH, Crans-Montana, wurde zum Erfahrungsaustausch aus strategischer Sicht genutzt. Der Anlass wurde von Tina Viatte, TeleBärn-News-Moderatorin, geleitet.

Die StiftungsZentrum.ch GmbH mit Sitz in Bern und Niederlassung in Zürich ist eine schweizweit tätige Unternehmung in den Bereichen Philanthropy und Corporate Services. Sie unterstützt Unternehmer und Unternehmen unter anderem in Strategie- und Organisationsfragen, in der Nachfolgeregelung und der Wahrnehmung ihrer sozialen Verantwortung.

