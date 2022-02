Michel Gammenthaler in Thun – Wie wir uns durchs Leben blöffen Michel Gammenthaler greift mit seinem neuen Programm «Blöff» die ständige Überinformation auf. Am nächsten Samstag auch in Thun. Barbara Donski

Michel Gammenthaler ist am 19. Februar beim Thuner Kultursoufflé im Schadausaal zu Gast. Foto: PD/ Mirco Rederlechner

«Der moderne Mensch ist überinformiert und hat trotzdem von vielem keine Ahnung. Was bleibt anderes übrig als ein Blöff? Wir schummeln und schwindeln uns durch eine Welt, in der der Schein mehr gilt als als Sein. So lange, bis wir uns selber glauben», steht in der Medienmitteilung zum Auftritt von Michel Gammenthaler am nächsten Samstag im Schadausaal.