Mamablog: Words matter! – Wie wir Teenies motivieren – oder eben nicht Der Deutschlehrer unserer Autorin befand, dass sie das Schreiben lieber bleiben lassen solle. Dieser und weitere niederschmetternde Sätze, die bei jungen Menschen jahrelang haften bleiben können. Nathalie Sassine-Hauptmann

Kleines Lob, grosse Wirkung: Das Feedback von Lehrern und Bezugspersonen ist für Jugendliche enorm wichtig. Foto: Getty Images

«Schreiben ist nichts für Sie, Nathalie». So mein Deutschlehrer am Gymnasium 1990. Ich war damals 17, pseudorebellisch und beeinflussbar. Ich schrieb gerne und viel, in diversen Sprachen und glaubte natürlich, ich hätte was zu sagen. Herr Z. befand jedoch, ich könne es nicht und solle es lieber bleiben lassen.