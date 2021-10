Landschaften im Kanton Bern – Wie wir lernten, die Landschaft zu lieben Landschaften sind umworben und umstritten. Wir lieben es, Landschaften zu schauen, weil wir darin immer auch sehen können, was wir zu sehen wünschen. René Wüthrich

Eins und doch getrennt, Landschaft hat eine Sogwirkung. Getty Images

Wir lieben es, in der Natur den Blick freizulassen, ihn aus den Notwendigkeiten des Alltages zu befreien. Wann immer wir in die Weite schauen, erkennen wir eine Landschaft, und unser Blick nimmt keine Rücksicht auf Grenzen, Eigentum oder politische Empfindlichkeiten, er durchmisst bei klarer Sicht den ganzen Raum bis zum Horizont. Es ist, als würde das Bild der Landschaft durch die Pupille in uns hereinströmen, als dehnte sie sich in uns selber aus, als wären Landschaft und wir eins.

Wir atmen auf, wenn Gebirgsflanken im Sonnenlicht gleissen, ein Wald schattig und lockend steht, grüne Hügel sich aneinanderreihen und scharfe Felszacken in die blaue Gelassenheit des Himmels greifen. All das sehen wir nicht einfach so, sondern es bedeutet uns etwas.