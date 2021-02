Glosse zur Virus-Krise – Wie wir Corona überstehen Die Pandemie nervt. Sie macht uns fett, arm, krank und aggressiv. Aber es gibt eine Lösung. Meinung Andreas Tobler

Machen uns vor, wie es geht: schlafendes Orang-Utan-Weibchen mit Baby. Foto: Keystone

Was wir wissen: Die Pandemie nervt. Sie dauert viel zu lange, macht aggressiv, krank, arm, einsam und fett. In dieser misslichen Lage müssen die besten Instrumente in Sachen Problembewältigung zur Anwendung kommen. Also die «Seven Sinking Steps» von Magdalena Martullo-Blocher.

Die beste Lösung in der Corona-Pandemie ist ein ausgedehnter Winterschlaf.

Zur allgemeinen Entlastung habe ich das übernommen. Ich habe also – Schritt eins bis drei – das zu lösende Problem identifiziert, definiert und ausgiebig analysiert (Corona nervt), habe danach Lösungsvarianten entwickelt (Corona nicht mehr nervig zu finden), mich dann aber – wie gemäss EMS-Handbuch vorgeschrieben – für den besten Lösungsweg entschieden. In der Corona-Pandemie ist dies ohne Zweifel ein ausgedehnter Winterschlaf.