6 Tipps vom Finanzprofi – Wie werde ich Millionär? Mit etwas Verzicht und einer guten Anlagestrategie können auch Angestellte mit durchschnittlichem Einkommen Millionärin oder Millionär werden. Dazu hier einige wichtige Punkte.

Etwas Disziplin und solide Entscheide sind nötig, um eine Million Franken oder zumindest ein grösseres Vermögen zu sparen. Dabei können folgende Überlegungen eine Rolle spielen:

Worauf kann ich verzichten?

Viele erzielen beim Sparen bereits erhebliche Fortschritte, wenn sie ihre Bedürfnisse auf das Wesentliche beschränken. So stellt sich beispielsweise die Frage, ob es wirklich alle zwei Jahre das neuste Smartphone sein muss. Oder reicht es auch, alle vier Jahre ein etwas älteres Modell zu kaufen?

Dieser Ansatz lässt sich auf viele Produkte übertragen. Oft verschlingt das Auto viel Geld. Trotz Lieferengpässen wegen Chipmangels wurden im vergangenen Jahr in der Schweiz über 242’000 Personenwagen neu in Verkehr gesetzt. Auf jedem Neuwagen verlieren Käuferinnen und Käufer im ersten Jahr durchschnittlich 24 Prozent des Kaufpreises. «Ein Grossteil ist geleast, in diesem Fall beträgt die Einbusse im ersten Jahr sogar durchschnittlich 30 Prozent des Kaufpreises», sagt Reto Spring, Präsident des Finanzplanerverbands Schweiz. Wer zwingend auf ein Fahrzeug angewiesen ist, kann mit einem Gebrauchtwagen eine grössere Summe einsparen. Dies allenfalls zum Preis eines gewissen Statusverlusts. Allerdings bleibt ein Auto auch im Unterhalt teuer.

Während es sinnvoll ist, den Konsum kritisch zu hinterfragen, können gewisse Ausgaben zur Vermögensvermehrung beitragen: So führt eine Investition in die Weiterbildung öfters zu einem höheren Einkommen.

Die Hardcore-Variante: Frugalismus

Seit der Finanzkrise 2008 macht vereinzelt in Büchern und Internet-Blogs eine Bewegung mit Schlagworten «finanzielle Unabhängigkeit» oder «Frugalismus» auf sich aufmerksam. Die Idee dahinter: Bereits in jungen Jahren so viel Geld sparen, dass man schon mit 40 oder spätestens 50 Jahren finanziell unabhängig ist und in den Ruhestand gehen kann.

Finanzplaner Spring beurteilt solche Pläne skeptisch: Er kenne niemanden, der das durchgezogen habe. «Die meisten Menschen kommen an einen Punkt, an dem sie es nicht mehr lässig finden, sich nichts gönnen zu dürfen und nur noch alte Kleider zu tragen.»

Tatsächlich wären grosse Einschränkungen nötig. Für die meisten Haushalte ist es schon schwierig, ein Viertel des Einkommens zu sparen. Die Frugalisten gehen von rund zwei Dritteln aus.

Nachteile des Eigenheims

Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer haben in den vergangenen Jahren vom starken Preisanstieg bei Immobilien profitiert. Doch über grössere Zeiträume betrachtet, ist Wohneigentum nicht die rentabelste Anlage. Sie ist sogar ein Klumpenrisiko, weil in der Regel der grösste Teil der Ersparnisse in der Liegenschaft steckt.

Laut Finanzplaner Spring liegt die langfristige Rendite auf dem Eigenheim bei durchschnittlich zwei bis drei Prozent. Bei einem Sparplan mit Aktien komme man hingegen auf fünf bis sieben Prozent. Es gibt allerdings auch Hinweise darauf, dass Eigenheimbesitzer mit ihrem Geld häufig sparsamer umgehen als Mieterinnen und Mieter. Die Miete zahlt sich also längerfristig nur mit genügend Disziplin aus.

Letztlich geht es beim Eigenheim wie auch beim Auto oder vielen anderen Anschaffungen um eine emotionale Frage, die sich nicht mit jedem Sparziel vereinbaren lässt.

Geld anlegen statt aufs Konto: Das ergibt in 25 Jahren locker mehrere 100’000 Franken. Foto: Martin Ruetschi (Keystone)

Das Geld richtig anlegen

«Die meisten Leute unterschätzen den Zinseszinseffekt», sagt Karl Flubacher vom VZ Vermögenszentrum. So mag ein Unterschied der Rendite von einem Prozent als wenig erscheinen. Doch über viele Jahre gerechnet, macht bereits eine kleine Zinsdifferenz einen grossen Betrag aus.

Viele parkieren ihr Geld auf dem Bankkonto, wo es derzeit gar keinen Zins bringt. Mit breit diversifizierten Aktienfonds lässt sich hingegen gemäss langjährigen Erfahrungswerten über einen grösseren Zeitraum eine durchschnittliche Jahresrendite von über fünf Prozent erwirtschaften. Bei der Wahl zwischen einem Aktienfondssparplan und dem Bankkonto beträgt die Differenz des angesparten Kapitals nach 25 Jahren locker mehrere 100’000 Franken. Auch in der Säule 3a gibt es inzwischen viele Optionen mit Wertschriftenfonds, die vor allem bei einem längeren Anlagehorizont sinnvoll sind. Aber Achtung: Risikoreiche und schwer durchschaubare Finanzkonstrukte sollten gemieden werden.

Da schon kleine Zinsdifferenzen einen grossen Unterschied machen, lohnt es sich, auch auf Gebühren zu achten. Banken verkaufen gern eigene aktiv verwaltete Fonds. Diese sind teurer und performen oft schlechter. Empfehlenswert sind stattdessen passive und breit diversifizierte Indexfonds, wie sie unter anderem sogenannte Roboadvisor anbieten.

Konsequentes Sparen ist nicht immer möglich

Entscheidend ist, mit welcher Konsequenz ein Fonds geäufnet wird. Manchen hilft ein Dauerauftrag mit monatlichen Überweisungen, sodass auf dem Lohnkonto einfach nicht mehr Geld zur Verfügung steht. Finanzplaner Reto Spring vergleicht die Vermögensbildung mit einem Marathon: «Es kommt nicht auf die ersten 100 Meter an, sondern es zählt die langfristige Disziplin und Beharrlichkeit.»

Es wäre aber auch eine Illusion, zu meinen, mit Ausdauer liesse sich jedes Sparziel umsetzen. Es gibt biografische Brüche, wie Scheidung, Jobverlust, Krankheit und anderes mehr, die ein solches Vorhaben durchkreuzen können.

Ist der Zug schon abgefahren?

Aufgrund des Zinseszinseffekts haben jene, die früh beginnen, bessere Chancen, ein hochgestecktes Sparziel zu erreichen. Doch zusammen mit dem Vorsorgekapital in der Pensionskasse schaffen es selbst viele 50-Jährige, eine Million anzusparen, wie Finanzplaner Reto Spring vorrechnet. «Erfreulicherweise sind heute in der Schweiz ohnehin viele Rentnerinnen und Rentner längst Millionäre», ergänzt er.

