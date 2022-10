Nach Diebstahl bei Tourismus-AG – Wie weiter im Gantrisch? Den Naturpark gibt es seit zehn Jahren. Das gefällt den Verantwortlichen. Die Wirtschaftsförderung Gantrisch Plus jedoch sei ein Fehler gewesen. Benjamin Lauener Susanne Keller (Foto) Raphael Moser (Foto)

Die Postautos im Gantrischgebiet halten sich an einen Fahrplan, jener der Region wurde kürzlich durcheinandergewirbelt. Foto: Enrique Muñoz Garcia

Ein Aussenstehender kann hier schnell einmal den Überblick verlieren. Naturpark Gantrisch, Förderverein Gantrisch, Gantrisch Plus, Stiftung Pro Gantrisch. Wer macht da was, mit wessen Geld und mit welchem Ziel? Vor zehn Jahren, das Gantrischgebiet hatte das Naturpark-Label noch nicht, setzten es sich die Gemeinden zum Ziel, die Bemühungen in der Region übersichtlicher zu gestalten; geeinter aufzutreten.