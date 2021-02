Bundesrat unter Druck – Wie wahrscheinlich sind die Lockerungen im April? Wirtschaftsverbände und die SVP fordern schnelle Öffnungsschritte. Doch sind die Voraussetzungen überhaupt gegeben? Vier Richtwerte im Check. Salome Müller

Das erste Wochenende nach den Lockerungen: Mitte Mai 2020 durfte man wieder in die Läden und Restaurants. Foto: Urs Jaudas

Die Schweiz tritt mit den vorgesehenen Lockerungsmassnahmen ab dem 1. März in eine neue Phase. Wenn die epidemiologische Situation es zulässt, sollen ab April weitere Öffnungsschritte folgen. Entscheidend sind vier Richtwerte: die 14-Tage-Inzidenz, die Positivitätsrate, die Auslastung verfügbarer Intensivplätze mit Covid-19-Patienten und die durchschnittliche Reproduktionszahl R.

Wie sieht die epidemiologische Situation in der Schweiz zurzeit aus? Und wie wahrscheinlich sind die nächsten Öffnungsschritte?

14-Tage-Inzidenz

Die 14-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Covid-Fälle pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen zwei Wochen gemeldet wurden. Für allfällige Lockerungen im April darf die 14-Tage-Inzidenz am 22. März 2021 nicht höher sein als zu Beginn des Monats.