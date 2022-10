Tagestipp: Simnikiwe Buhlungu – Wie Wände klingen Die südafrikanische Künstlerin Simnikiwe Buhlungu lädt in der Kunsthalle Bern zum Zuhören ein.

Simnikiwe Buhlungu spürt einem Ritual nach, bei dem Menschen zu einem Klangkörper verschmelzen. Foto: zvg

Wie erlangen wir Wissen? Die Künstlerin Simnikiwe Buhlungu, 1995 in Johannesburg geboren, geht in ihrer ersten institutionellen Einzelausstellung dieser Frage hörend nach. Wie klingen die Wege des Wissens? Wie werden sie geäussert, «ge-ohhh’t», «ge-hmmm’t» und geflüstert? Da verwundert es nicht, dass schon der Ausstellungstitel «*dissonated underings [hic!], after-happenings and khuayarings (sithi «ahhhh!»)» mehr klingt, als verständlich ist. In einer interaktiven Soundinstallation konfrontiert Buhlungu die Wände, Decken und Böden der Kunsthalle mit Klängen von Thereminen, Gospelmusik oder der «Khuaya», einem Ritual, bei dem Menschen zusammenkommen und zu einem Klangkörper verschmelzen. (xen)

Fehler gefunden?Jetzt melden.