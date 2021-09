Kurz vor dem Gebäudeabbruch – Wie Vogelschützer 16 junge Mauersegler retteten Beinahe wären die Jungvögel beim Burgdorfer Aebi-Areal Opfer der Baumaschinen geworden. Nun soll die Stadt handeln, damit so etwas nicht wieder passiert. Regina Schneeberger

Mauersegler sollten während der Brutzeit nicht gestört werden. Symbolbild: Raphael Moser

Der Anblick war für Benjamin Pfäffli ein Schock. 16 junge Mauersegler wurden ihm in einer ölverschmierten Werkzeugkiste überreicht. «Mir kamen beinahe die Tränen», so der Vogelkenner. Die Jungen seien einfach den Eltern entrissen worden. Doch wie konnte es so weit kommen?

Benjamin Pfäffli berichtet es so: Auf dem Aebi-Areal, unweit des Burgdorfer Bahnhofs, waren die Abbrucharbeiten in vollem Gange. Die Maschinen machten im Sommer 2020 die einstige Fabrik dem Boden gleich, schufen Platz für die geplante Überbauung mit Wohnungen und Gewerbefläche. Ein Bekannter von Pfäffli machte da eine beunruhigende Entdeckung. Beim Turm, der zu dieser Zeit noch stand, flogen Mauersegler ein und aus.