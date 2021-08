Tour de Berne – Wie viele Journalisten braucht es, um einen Camper in Betrieb zu nehmen? Eine Reihe Camping-Neulinge berichtete aus dem fahrenden Büro. Zum Abschluss der Sommerserie: Pleiten, Pech und Pannen. Sowie nasse und blutige Erlebnisse. Redaktion

Heimat auf Rädern: Das Campieren ist eine Welt für sich – eine mit Tücken. Foto: Raphael Moser

Blutige Fingerabdrücke

In den ersten Tagen Campieren musste ich mich an einiges gewöhnen. Primär an die sanitären Anlagen. Mir zieht es ja bereits im schlammigen Neuenburgersee die Zehen nach oben. Natürlich graust mir auch vor dem Boden in der Campingplatz-Dusche, auch wenn ich täglich die Putzequipe gesehen habe. Aus der eigenen WG-Zeit erinnere ich mich an die Haarknäuel im Bad, und wir waren nur sechs Bewohnerinnen und Bewohner. Auf dem Camping Gampelen sind es mehrere Hundert, die die gleichen WCs nutzen!

Nach einigen Duschen ging das aber besser, die Zehen senkten sich langsam. Doch eines Abends ging ich aufs Klo, und als ich Papier von der Rolle nahm, konnte ich es nicht fassen. Blutige Fingerabdrücke. Wohl von einer menstruierenden Dame. Dieser Anblick hat mich aus meiner fast lockeren Sanitärnutzart in die überwunden geglaubte Vor-Camping-Zeit zurückgeworfen. Am nächsten Tag hoben sich meine Zehen unter der Dusche wieder. Merci dafür! (Claudia Salzmann)