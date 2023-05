Zwischen Job und Wickeltisch – So managen junge Berner Eltern ihren Familienalltag Am 18. Juni stimmt der Kanton Bern über eine Elternzeit von 24 Wochen ab. Brauchen Familien so viel zusätzliche Zeit? Drei Paare erzählen. Christoph Albrecht Cedric Fröhlich Naomi Jones

Andreas und Fatima Schär aus Roggwil haben ihre Rollen in der Familie traditionell aufgeteilt. Foto: Raphael Moser

Noch schnell die Milchschnitte essen, Schuhe anziehen, Rucksack anschnallen – dann gehts für Leonie ab in den Kindergarten. Heute ist dort «Zeigi-Tag». Eigentlich hätte die Sechsjährige ihren Gspähnli gerne ihre beiden jüngeren Zwillingsschwestern Laura und Rahel präsentiert. Doch diese gehen heute in die Kita. Also hat Leonie halt ihr Lieblingsspiel eingepackt.