Mamablog: Elternfrage zum Medienkonsum – Wie viel Zeit am Handy ist ok? Youtube, Chatten und Tiktok: Unser Medienerziehungsexperte sagt, warum es mit einer Zeitangabe nicht getan ist. Ben Fisch

Jetzt leg doch mal das Ding weg! Die Bildschirmzeit der Kinder ist meist länger als den Eltern lieb ist. Illustration: Benjamin Hermann

Unser Sohn hört Geschichten am Smartphone, macht Spiele und nimmt Videos von seinen Skatetricks auf. Kurz: Er verbringt letztlich jeden Tag ziemlich viel Zeit mit diesem Ding. Wie viel Bildschirmzeit ist denn für einen 11-Jährigen eigentlich okay? Leserfrage von Aron.

Lieber Aron, vielen Dank für Ihre Frage. Ich könnte es mir einfach machen und antworten: Die empfohlene Bildschirmzeit für 10- bis 12-Jährige liegt bei etwa 60 bis 90 Minuten am Tag. Allerdings ist die Erziehung und damit auch die Medienerziehung nicht so einfach zu pauschalisieren. Jedes Kind ist schliesslich ein Individuum und geht anders mit digitalen Medien um, während diese wiederum unterschiedlich auf jedes Kind einwirken. Was gilt es dabei als Eltern zu beachten? Hier einige Gedanken dazu:

Ein klares Ziel der Medienerziehung sollte die Förderung der Medienkompetenz des Kindes sein. Dazu gehört auch, Kindern möglichst vielfältige Nutzungsarten digitaler Medien zu ermöglichen, damit sie lernen, diese zweckmässig einzusetzen. Eine reine Nutzung von Social Media oder Games fördert die Medienkompetenz nicht wirklich. Ein Ausprobieren verschiedener Nutzungsarten, das Filmen von Skatetricks etwa, oder auch die Bearbeitung dieser Videos mit einer App, trägt viel eher zur Förderung der Medienkompetenz bei.

Die anderen dürfen aber auch ...

So weit, so gut. Doch was ist, wenn trotz vielfältiger Nutzung zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbracht wird? Tatsächlich ist es sinnvoll, als Eltern eine ausgewogene Freizeit für das Kind zu ermöglichen, damit die digitale Freizeit nicht überhand nimmt.

Doch bevor Eltern ihre Kinder für andere Hobbys motivieren und damit die digitale Freizeit eingrenzen, müssen sie sich darüber im Klaren sein, dass die digitalen Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen oftmals einen Einfluss auf ihren Status im Kollegenkreis haben. Mit Verboten oder Einschränkungen der Bildschirmzeit stellen sich Eltern somit zwischen ihr Kind und dessen Freunde, was dazu führen kann, dass sich das Kind verschliesst und in einen Abwehrmodus gerät.

Es ist ratsam, das Kind in seinen digitalen Aktivitäten zu beobachten und Interesse dafür zu zeigen.

Damit Kinder eben nicht in einen Abwehrmodus geraten, ist es empfehlenswert, eine möglichst offene Gesprächskultur zu diesem Thema in der Familie zu manifestieren. Dazu wäre es zunächst ratsam, das Kind in seinen digitalen Aktivitäten zu beobachten und Interesse dafür zu zeigen. Nicht auf eine kontrollierende Weise, sondern mit dem Ziel, die Begeisterung des eigenen Kindes für dessen digitale Aktivitäten besser nachvollziehen zu können.

Ganz nach dem Motto «Nur wer mitmacht, kann mitreden», empfehle ich Eltern, sich gewisse digitale Aktivitäten von ihren Kindern zeigen und erklären zu lassen und sich schliesslich auch selbst darin auszuprobieren. Eine solche Selbsterfahrung macht es für Eltern viel einfacher, sich in die Lage des Kindes zu versetzen und gewisse emotionale Einflüsse und Gefühlslagen besser zu verstehen.

Und dann zu den analogen Skills

Auf einer solchen vorurteilsfreien Gesprächsebene können nun auch Einflüsse von digitalen Medien auf das Leben aller Familienmitglieder – auch Eltern sind Teil der Digitalisierung – diskutiert werden. Fragen wie «Wie verdienen Gameentwickler ihr Geld?», «Welche Maschen werden genutzt, um uns an Games oder Apps zu binden?» oder «Wie versuchen Social Media uns zu manipulieren?» stärken die Sensibilität des Kindes für dieses Thema und führen somit ebenfalls zu einer gestärkten Medienkompetenz.

Auf dieser Gesprächsebene wird es für Eltern auch einfacher, das eigene Kind für alternative Freizeitaktivitäten zu motivieren. Dabei ist die Vorbildfunktion der Eltern im Umgang mit digitalen Medien und alternativen Aktivitäten sicherlich entscheidend. Eine andere Möglichkeit ist eine motivierende Vereinsaktivität oder ein Hobby. Das kann vom Skateverein bis hin zu einem Jungscharverein reichen, wo das Kind seine analogen Skills in verschiedenen Bereichen fördern und eine Verbundenheit für Outdooraktivitäten entwickeln kann.

Liebe Leserinnen und Leser, Freitag ist bei uns Fragetag. Jede Woche beantwortet eine Expertin oder ein Expert im Mamablog eine Elternfrage zu Themen wie Erziehung, Gesundheit, Aufklärung oder Medienkonsum. Ihre Fragen nehmen wir gerne unter blogs@tamedia.ch entgegen.