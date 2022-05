Was geht? Die Ausgehtipps der Woche – Wie viel Zärtlichkeit braucht die Welt? Irritierende Klangkörper, ein Post-Punk-Dandy und die tragischste Liebesgeschichte überhaupt: Die aktuelle Kulturwoche bietet reichlich Abwechslung. Kulturredaktion

Pop aus der Dunkelkammer: Bongo Joe & Blau Blau Label Night

Im Zeitalter von Spotify ist das Format der Label-Nächte etwas aus der Mode gekommen. Weil es auch immer weniger Plattenfirmen gibt, die mit einem wiedererkennbaren und womöglich sogar stilbildenden Angebot aufwarten. Bongo Joe aus Genf ist ein solches. Der künstlerische Leiter Cyril Yeterian sucht auf der ganzen Welt nach musikalischen Trouvaillen, nach Künstlern, welche die Traditionen irritieren oder weiterentwickeln, und wird dabei ab und zu auch in der Schweiz fündig. Das Berner Label Blau Blau kramt dagegen vornehmlich in der Dunkelkammer der hiesigen Experimentalpop-Gegenwart. Was gibts also zu hören, wenn die beiden Labels eine Nacht gestalten? Viz (analoger Nachdenk-Trance), Cyril Cyril (Post-Punk-Chansons), L’Éclair (instrumentaler Lavalampen-Retro-Soul), Hora Lunga (Art Elektronika), Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp (Musikpreis-geadelter Irrsinnspostdadapunk), Sérotonine (frankofone Avantgarde-Musik). (ane)

Traurig-schönes Drama: «I Capuleti e i Montecchi»

Wer kennt sie nicht, Shakespeares Tragödie zur berühmtesten Liebesgeschichte aller Zeiten, zwischen Romeo und Julia? Vincenzo Bellini kannte zwar die Geschichte – aber nicht von Shakespeare. Seine Oper «I Capuleti e i Montecchi» stützt sich auf diverse italienische Quellen, die auch Shakespeare als Vorlage gedient hatten. Man glaubt dem Lauf des Dramas kaum, das sich inmitten der schönsten Belcanto-Arien aus der Feder Bellinis entspinnt. Umso wirkungsvoller der Schluss, als das Liebespaar auf der Opernbühne gemeinsam stirbt. Ein einfacher Dreh in der Story, mit dem Bellini eine der wohl berührendsten Szenen der Operngeschichte schuf. (mar)

Berührung erwünscht: «Über Bord»

Es menschelt: Mitglieder der Clubs U26 und TKKG machen gemeinsame Sache. Foto: zvg

TKKG steht hier für einmal nicht für Tim, Karl, Klösschen und Gaby, die Mitglieder der legendären Detektivbande. Bei der Jungen Bühne Bern bedeutet die Abkürzung: Theater kennt keine Grenzen. Dieser Theaterclub ermöglicht Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren mit und ohne Migrationshintergrund, Doppelbürgerinnen und Sans-Papiers, auf einer Bühne zusammenzukommen. Im Stück «Über Bord» erforschen sie, was für sie das zerbrechliche Gefühl Zärtlichkeit bedeutet. Manche wünschen sich keine Berührung, und manche vermissen die Zärtlichkeit in ihrem Leben. Die Junge Bühne blickt auf die individuellen Bedürfnisse und wirft gängige Vorstellungen über den Haufen. (sas)

Bürger:innen-Bühne am Effingertheater: «Schwarzenbach»

Wie umgehen mit Fremden? Die Bürger:innen-Bühne geht dieser Frage nach. Foto: Severin Nowacki

Das Theater an der Effingerstrasse hat ein neues Format: Bei der Bürger:innen-Bühne spielen nicht Profis, sondern Amateure und Amateurinnen. Unter der Regie von Stefan Meier hat die Gruppe nun ein Stück zum Thema Überfremdung erarbeitet. Die Vignette dafür heisst: Schwarzenbach. 1970 lancierte der Nationalrat James Schwarzenbach seine Überfremdungsinitiative, die noch heute den Diskurs über den Umgang der Schweiz mit Fremden prägt. In einem gemeinsamen Recherche- und Probenprozess strickte das Ensemble seine persönlichen Geschichten zum Theaterabend unter dem Titel «Schwarzenbach». (reg)

Neues vom Piano-Jazz: Rymden

Der norwegische Tastenmann Bugge Wesseltoft gehört zu den hartnäckigeren Antreibern im Techtelmechtel zwischen Jazz und Zeitgeist. Seine erste Band nannte er denn auch nicht ganz unbescheiden The New Conception of Jazz, ein Projekt, in dem er unter Einbezug der dramaturgischen Methoden der Technomusik eine groovende und ekstatische Jazzmusik erschaffte. Verglichen damit mutet seine Rückbesinnung aufs traditionelle Piano-Schlagzeug-Bass-Trio fast schon wie ein Innovationseinbruch an. Ist sie aber nicht. Denn die Kostbarkeit seiner neuen Band Rymden besteht darin, dass dieser konventionelle Klangkörper ständig mit kleinen Irritationen aufwartet. Mal klingt der Kontrabass, als würde ihn ein Punk bedienen, mal klingt das Piano, als hänge es an einer Steckdose, und immer wieder mischen sich in den Schlagzeug-Sound elektronische Klänge. Und das Ganze geht auf in einer funkelnden, betörenden und immer wieder von erhabener Schönheit durchfluteten neuzeitlichen Jazzmusik. (ane)

Da tanzt der Bauch: Acid Arab, Taxi Kebab und Sophie Kennedy

Sie sind eher selten auf den hippen Tanzböden Europas zu Gast, die Tabla, die Sitar, die Darbukka oder die Oud. Orientalische Musik, so einst der Tenor der westlichen Musikmeinungsmacher, ist etwas für die Barfussdisco im Begegnungszentrum. Das Pariser Duo Acid Arab, das – wie der Name impliziert – Clubmusik mit arabischen Tonalitäten vermengt, hat die Welt eines Besseren belehrt. Kraft ihrer bisher zwei Alben haben sie sich zur meistgebuchten Band Frankreichs gemausert, und die Musikfibel «Pitchfork» spricht von der «üppigsten, lärmigsten und enthusiastischsten Tanzmusik», die in letzter Zeit in die Welt gedrungen sei. Für seine Produktionen hat das Duo Fachkompetenz wie den kürzlich verstorbenen Rachid Taha, die algerische Sängerin Sofiane Saidi oder die israelische Gruppe A-Wa ins Studio geordert. Acid Arab lädt zusammen mit den ebenso gloriosen Taxi Kebab zum Bee-Flat-Saisonschluss-Fest. Am Tag darauf doppeln die umwerfende Jetzt-Pop-Heldin Sophie Kennedy und Mario Hänni mit seinem Soloprojekt Rio nach. (ane)

Zeitlos cooler Post-Punk: Chris Imler

Präzises Gespür für Stil: Chris Imler. Foto: Galya Feierman

Er war lange einer der Taktgeber des Berliner Untergrunds (Die Türen, Jens Friebe), seit einigen Jahren tritt der Schlagzeuger Chris Imler nun auch als Solokünstler auf. Naturgemäss ist es der Beat, der in seinen Tracks die stärksten Akzente setzt, aber gerade Imlers neues Album «Operation Schönheit» beweist, dass der Mann auch sonst ein sehr präzises Gespür für Stil hat: Der Gesang zielt melancholisch Richtung Achtziger-Post-Punk, die Synthesizer sägen sich apart in den Vordergrund, und Imlers Auftreten hat etwas zeitlos Dandyeskes. Zusammen mit den Musikerinnen-Performerinnen Rosa Anschütz und Meuko! Meuko! bestreitet Imler in der Dampfzentrale ein musikalisches Triptychon. (reg)

Fehler gefunden?Jetzt melden.