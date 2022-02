Nach der turbulenten Woche – Wie viel Meister steckt noch in YB? Die meisten Transfers sind getätigt, die Rückrunde läuft, am Sonntag muss YB zum formstarken St. Gallen. Wie schlagkräftig sind die Young Boys im Titelkampf? Moritz Marthaler

«Die Chance, eine noch tragendere Rolle zu spielen.» Von Talenten wie Fabian Rieder erwartet sich Sportchef Christoph Spycher nach den Abgängen bei YB einen nächsten Schritt. Foto: Benjamin Soland (freshfocus)

Abgeflogen wird saisonal gegen Süden. Nur gilt das in der Regel für Zugvögel. Doch vier Spieler wechselten in den letzten Wochen von der Schweiz nach Italien, der Super League in die Serie A. Mit Silvan Hefti (Genoa), Michel Aebischer (Bologna) und Jean-Pierre Nsame (Venezia) spielten drei davon bei YB, der vierte war Basels Arthur Cabral (Fiorentina). 11 Fussballer verkauften Schweizer Clubs in diesem Winter in die grossen fünf Ligen – so viele wie noch nie.