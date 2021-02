Debatte im Berner Stadtrat – Wie viel Feuerwerk verträgt die Stadt? Der Gemeinderat will Feuerwerke in der Innenstadt verbieten. Während dies den einen zu weit geht, wollen andere das Verbot aufs ganze Stadtgebiet ausdehnen. Michael Bucher

Gerade auf der Münsterplattform wird am 1. August oder an Silvester Feuerwerk gezündet. Damit soll bald Schluss sein. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Ob zum Nationalfeiertag oder an Silvester: Das imposante Feuerwerk am Nachthimmel ist etwas in Verruf geraten. Der Sinn solcher Spektakel wird zunehmend infrage gestellt – insbesondere durch das neu geschärfte Klimabewusstsein. Städte wie Davos etwa ersetzen ihr Neujahrsfeuerwerk durch ein immissionsfreies Drohnenballett. Auch die Stadt Bern hat letztes Jahr beschlossen, das traditionelle 1.-August-Feuerwerk auf dem Gurten einzustellen. Die kritische Haltung gegenüber Lärm und Abfall sowie ökologische Bedenken seien in der Bevölkerung stärker geworden, begründete der Gemeinderat seinen Entscheid.