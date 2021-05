Wie gefährlich ist die indische Variante?

Die Virusvariante B.1.617 verbreitet sich von Indien aus über die ganze Welt. Ende April tauchte sie erstmals in der Schweiz auf, seither hat man diese Variante in knapp 50 Proben von Infizierten nachgewiesen. Seit letzter Woche gilt B.1.617 laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) als «besorgniserregend». Diese Einstufung begründet die WHO damit, dass B.1.617 möglicherweise ansteckender sei als die britische Variante B.1.1.7 und dass sie womöglich das Immunsystem umgehen kann. Gesichert sind diese Befunde allerdings noch nicht. Nach heutiger Einschätzung wirken die hiesigen Corona-Impfstoffe auch gegen B.1.617.

Wie gefährlich ist die Variante aus Indien? Foto: Rebecca Conway (Getty Images)

Derweil steigt in Grossbritannien die Nervosität weiter an. Forscher erwarten für Juli eine nie da gewesene Überlastung des Gesundheitswesens. Vor allem Premier Boris Johnson steht erneut in der Kritik.