Eishockey-Club HC Ajoie – Wie Vater und Sohn den Aufsteiger prägen Warum der HC Ajoie sein Budget auf sieben Millionen Franken erhöhen kann – und mit welcher Furchtlosigkeit sie beim Aufsteiger aus Pruntrut in die Zukunft gehen. Peter M. Birrer

Vater und Sohn, Präsident und Captain des HC Ajoie: Patrick Hauert und Jordane Hauert bei der Aufstiegsfeier.

Sollen sie doch ihre Prognosen machen, die Experten. Und ja, sollen sie den HC Ajoie mit einem müden Lächeln ans Ende der Tabelle setzen. Kein Problem. «Der Titel ist da, den nimmt uns keiner mehr», sagt Patrick Hauert, bevor er sich eine Zigarette anzündet, «damit haben wir den ganzen Kanton Jura glücklich und stolz gemacht.»

Hauert ist ehrenamtlicher Präsident, Unternehmer in der Uhrenindustrie und so unerschütterlich wie anpackend. 1999 stieg er bei einem Club aus Pruntrut ein, der finanziell schwer angeschlagen und in den Tiefen der 1. Liga daheim war. 22 Jahre später präsentiert sich der HCA in komplett anderer Verfassung. Er ist: Cupsieger 2020. Er hat: eine neue Halle plus ein zweites Eisfeld mit NHL-Massen. Und: Seit zehn Tagen gehört er zur National League. Hauert fragt: «Was wollen wir mehr?»