Gefährliche Hitze – Wie uns der Klimawandel krank macht Das Buch «Überhitzt» beleuchtet die Auswirkungen einer wärmeren Welt auf die Gesundheit, von Hitzestress über die Ausbreitung von Viren bis zu psychischen Belastungen. Joachim Laukenmann

Hitze steigt nicht nur in den Kopf, sondern hat noch viele andere Auswirkungen auf die Gesundheit. Foto: Rick Stevens (Keystone)

Kaum etwas betrifft uns direkter als die eigene Gesundheit – in Anbetracht der Covid-19-Pandemie ist das fast schon eine Binsenweisheit. Im Vergleich dazu scheint uns die fortschreitende Erderwärmung viel weniger direkt zu treffen. Man hat den Eindruck, diese spiele sich eher in der Zukunft, irgendwo in der vergletscherten Bergwelt oder fernab in anderen Weltregionen ab – aber nur bedingt im Hier und Jetzt.

Tatsächlich haben beide Dinge – persönliche Gesundheit und globaler Klimawandel – sehr viel miteinander zu tun und das nicht erst gegen Ende des Jahrhunderts. Das zeigt zum Beispiel jenes Thema, das uns gerade unter die Haut geht wie kein anderes: die Covid-19-Pandemie. Denn die Erderwärmung macht es wahrscheinlicher, dass sich gefährliche Viren verbreiten und neue Pandemien entstehen.