Leserreaktionen – «Wie um Himmels Willen soll unsere kleine Bude das überprüfen?» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Konzerninitiative.

Ja oder Nein? Am 29. November wird entschieden. Keystone

Zu «Der teuerste Abstimmungskampf der Geschichte»

Ich spende keinen Rappen mehr13 Millionen Franken: Soviel ist also den bettelnden Hilfswerken und den NGO’s der Abstimmungssieg wert. Jetzt weiss ich, dass ich keinen roten Rappen mehr für die Hilfswerke und NGO’s spenden werde. Anstatt der Bevölkerung in der Welt zu helfen, stecken sie das Geld in Abstimmungskampagnen. Die NGO’s freuen sich. Sie führen dann die Klagen in der Schweiz durch. Wer hat nun die Mär von den fremden Richtern erfunden? Franz Schüpbach, Liebefeld

Ich führe eine kleine KMU mit drei Mitarbeitenden. Wir produzieren und vertreiben ein Nischenprodukt (Weckapparate für Bettnässer-Kinder). Seit 40 Jahren. Würde die Initiative angenommen, wären wir schutzlos den Anschuldigungen ausgesetzt. Wir setzen natürlich alles bei uns zusammen, aber die Komponenten bestellen wir aus aller Herren Länder. Wie um Himmels Willen soll eine so kleine Bude wie wir die Herkunft dieser Platinen und so weiter überprüfen? Unmöglich. Onlinekommentar von Roger Mettler

Die Chefin von Economiesuisse erklärte, dass sich 99 Prozent der Schweizer Unternehmen korrekt verhalten. Also gibt es weder eine Prozessflut, noch sind Arbeitsplätze gefährdet. Selbst der betroffene Konzern Glencore bleibt nach eigenen Angaben, bei Annahme der Initiative in der Schweiz. Wir bekommen mit dieser Initiative die einmalige Chance, für etwas mehr Gerechtigkeit in der Welt zu sorgen. Zeigen wir vorbildlich anderen Ländern, was gute und faire Schweizer Qualität weltweit bedeutet. Onlinekommentar von Robert Altwegg

Zu «‹Triage ist moralisch problematisch›»

Das Interview mit Ethikprofessor Mathias Wirth berührt eine brisante Frage: «Patientenselektion» vor der Intensivstation, falls sie irgendeinmal notwendig werden sollte. Stellen wir uns vor: Ein 65-Jähriger mit einer akuten Herzrhythmusstörung nach einem Infarkt und ein 80-Jähriger mit Lungenentzündung/Pneumonie stehen vor dem letzten Bett. Kein Zweifel, dass man den ersteren aufnimmt, nicht aufgrund eines noch «wertvolleren» Lebens, sondern des wohl grösseren «Behandlungsprofits». Auf diese Formel haben sich die Gremien festgelegt, das Alter spiele keine Rolle. Einem Mediziner von der Intensivfront hätte man die Frage stellen können, die im Frühling ein Altersmediziner aufwarf: Es geschehe zur Zeit unter einem gewissen Behandlungszwang eine Verlagerung sehr alter Patienten Richtung Intensivstation, dies trotz weitgehender Aussichtslosigkeit – richtig oder falsch? Und wie ist es mit einem möglichen Interessenkonflikt der Intensivstation: Sie will keine Überlastung, aber schätzt eine volle Auslastung der Betten? Heinz Fahrer, Reichenbach i.K.

Zu «Emmentalwärts: Mit dem 430-Millionen-Projekt geht es vorwärts»

Nicht mit einem Flickwerk zufrieden gebenNun wird die Linienführung der Ortsdurchfahrt mit Pfosten und Punkten für uns alle sichtbar gemacht. Es wird klar, wie viele Gärten, Vorplätze, Garageneinfahrten teilweise massiv verkleinert werden. Es müssen auch Bäume gefällt werden. Die Unterführungen werden keine Entlastung bringen. Die Staus werden sich einfach noch mehr an die Kreisel Rössli und Tiergarten verlagern. Übrigens: Vor 40 Jahren wurde das Projekt einer Unterführung in Verlängerung der Thunstrasse abgewürgt; das Resultat sieht man heute beim Spital. Ähnlich komisch ist die Denkweise, man mache jetzt die Ortsdurchfahrt und sehe nachher, ob eine Umfahrung noch nötig sei. Umgekehrt wäre besser: Man verwirklicht die Umfahrung und entscheidet nachher, ob innerorts noch etwas nötig sei. Die Volksvertreterinnen und -vertreter sollten sich für das «Volk» an der Durchgangsstrasse einsetzen. Sie sollten mit einer Umfahrung einen grossen Schritt in die Zukunft machen, statt sich mit kostspieligem Flickwerk für die Gegenwart zufrieden zu geben. Kurt Kohler-Rudin, Burgdorf