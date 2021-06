Gegen den ewigen Rivalen

Es geht immer um mehr als nur um ein Eishockeyspiel, wenn die Schweiz und Deutschland aufeinandertreffen. Anders als im Fussball sehen sich die beiden Auswahlen auf Augenhöhe, entsprechend gross ist die Rivalität.

Für die Schweizer spricht in diesem Rencontre die jüngere Vergangenheit: Von den letzten sechs WM-Duellen haben sie fünf gewonnen – zuletzt 2015 in Prag (1:0). Andererseits dürften die beiden letzten Aufeinandertreffen in K.-o.-Phasen den Schweizern noch heute in unguter Erinnerung sein: 2018 verloren sie den Olympia-Viertelfinal 1:2 nach Verlängerung, 2010 den WM-Viertelfinal in Mannheim 0:1.