Was geht? Die Ausgehtipps der Woche – Wie trainiert man seinen sozialen Muskel? Ein Soulmann jodelt, ein Klangkörper feiert, ein Organist verabschiedet sich, eine Theatergruppe kümmert sich, und eine wahre Blues-Legende kommt nach Bern. Kulturredaktion

Angstfreier Draufgänger: Der Herbie-Hancock-Gitarrist Lionel Loueke

Herbie Hancocks «Hang Up Your Hang Ups» gehört zu den Glanzlichtern der jazzigen Funkmusik. Wie sich hier eine ganze Band in den Dienst der groovigen Sexyness stellt, ist von fast schon aufreizender Prickeligkeit. Dementsprechend ist noch kaum jemand auf die Idee gekommen, diese Hymne des Funk allein auf der Gitarre zu interpretieren. Bis auf Lionel Loueke. Der westafrikanische Gitarrist hat sich dafür auch gebührend qualifiziert. Zum Beispiel mit der Rolle des Lieblingsgitarristen von ebendiesem Herbie Hancock, der Loueke als «absolut angstfrei» bezeichnet und seit Mitte der Nullerjahre immer wieder ins Studio und auf seine Welttourneen lädt. Seither gehört Loueke zu den beliebtesten Sidemen der Jazzprominenz, spielt mit Wayne Shorter, Esperanza Spalding oder Charlie Haden und veröffentlichte diverse seiner Alben auf dem altehrwürdigen Blue-Note-Label. In Thun wird er solo in der Ausstellung der afroamerikanischen Künstlerin Lorna Simpson auftreten. (ane)

Unberechenbarer Geist: James Gruntz

Seine letzte EP war ein ganz und gar apartes Stück Schweizer Musik. Der in Bern geborene Soul-Popper James Gruntz verzichtete auf Sprache und sang trotzdem. Er legte die Hit-Brechstange weg und knackte dennoch die Herzen. Seine drei Scat-Tracks waren – ganz Scat-untypisch – von nachdenklicher Gelassenheit, als seien sie ganz beiläufig daherimprovisiert worden. Scat – eine Art Jodel des Jazz – schien hoffnungslos aus der Mode gekommen, James Gruntz hat ihn wieder ruchbar gemacht und somit sein Standing als unberechenbarer Geist des Schweizer Pop unterstrichen. In Bern wird er zusammen mit dem Gitarristen Michael Spahr auftreten, der – von wegen Unberechenbarkeit – schon mit so typunähnlichen Figuren wie Dodo und Chico Freeman die Bühne geteilt hat. Mit diesem Konzert startet die Sommersaison im Innenhof des Berner Generationenhauses, in deren Verlauf noch musikalische Kostbarkeiten wie To Athena (18. Juni) oder Caroline Alves (21. Juli) einkehren werden. (ane/lex)

Von Engeln und Abschied: Abendmusiken im Münster

Bald spielt sie ein anderer: Daniel Glaus verabschiedet sich als Organist beim Berner Münster. Foto: Beat Mathys

Die alljährlich stattfindenden Abendmusiken im Münster gehen diesen Sommer in ihre 110. Runde. Das macht die Konzertreihe mindestens europaweit zum längsten ununterbrochenen Konzertzyklus. Unter dem Motto «Der notwendige Engel» werden Werke rund um die überirdischen Geschöpfe aufgeführt – auf der Orgel solo, mit Chor, mit Orchester, interpretiert vom langjährigen Münsterorganisten Daniel Glaus sowie illustren Gästen und Ensembles. Die Saison steht ausserdem auch im Zeichen des Abschieds: Mit dieser Reihe verabschiedet sich Daniel Glaus nach 16 Jahren von seiner Position als Künstlerischer Leiter und Organist am Berner Münster. (mar)

Billy Branch: Blues with Education

Billy Branchs Weg zum Blues hat eine bildungsbürgerliche Schlaufe. Er wurde zwar 1951 in Chicago geboren, wuchs aber in Los Angeles auf. Erst 1969 kam er nach Chicago zurück, um dort Politikwissenschaften zu studieren. Mundharmonika spielte er schon als Kind, ganz dem Blues verfiel er aber erst in seiner Studienzeit, dafür dann aber richtig. Mit seinem virtuosen, ungestümen Spiel und seinem kernigen, gefühlvollen Gesang führt Branch die Chicagoer Bluestradition fort, die er aus erster Hand von Giganten wie Big Walter Horton, James Cotton und Carey Bell gelernt hat. Als grössten Einfluss bezeichnet er aber Willie Dixon, mit dessen Chicago Blues All Stars er Ende der 1970er unterwegs war. Seine eigene Band Sons of Blues gründete Branch 1977. Mit dieser hat er jüngst das Album «Roots and Branches» veröffentlicht – mit Songs von Harp-Urvater Little Walter Jacob. Das Album erregte international Aufsehen. Für seine Auftritte als Blues-Lehrer an amerikanischen Schulen wird Billy Branch weit über die Blueswelt hinaus gelobt. (mbu)

In Festlaune: Die Uptown Big Band mit Ray Anderson und Félix Stüssi

Wie hat der Goethe so schön gedichtet: «Es ist gar nichts an einem Feste ohne wohlgeputzt vornehme Gäste.» So soll es auch an der Feier zum 25. Geburtstag der Uptown Big Band sein. Der 20-köpfige Klangkörper aus Bern hat sich in all den Jahren geschmeidig gehalten, auch indem er sich immer wieder Inspiration von auswärtigen Gastsolisten geholt hat, von der Stepptänzerin bis zum Alphornisten. Fürs runde Fest kehrt mit Ray Anderson der bisher prominenteste Weggefährte in den Uptown-Hafen zurück: Er galt lange als der Blechbläser der Herzen und wurde vom «Downbeat»-Magazin ganze fünf Mal zum besten Posaunisten der Welt erkoren. Andersons letztes Album (ein ziemlich wildjazziges) spielte er 2014 mit dem Pianisten Félix Stüssi ein, den er zur Feier des Tages gleich an die Geburtstagsfeier mitnimmt. Nur in einem dürften die Gäste dem Goethe widersprechen: So ganz vornehm und wohlgeputzt wird der Vortrag der beiden nicht geartet sein. (ane)

Kulturhof Schloss Köniz, Fr, 3.6., 20.30 Uhr

Den sozialen Muskel trainieren: Jugendclub Schlachthaus-Theater

Ist der Jugendclub des Schlachthaus-Theaters bereit für die Bedürfnisse des Berner Publikums? Foto: Yoshiko Kusano

Social Muscle Club, so nennt sich eine Bewegung aus der Performanceszene. Inspiriert von einem Arbeiterclub, der in den 40er-Jahren in Sheffield bestand und «Unterhaltung und gegenseitige Unterstützung» anbot. Nun hat Bern dank dem Jugendclub des Schlachthaus-Theaters auch einen SMC – zumindest für die Dauer der Vorstellungen der partizipativen Inszenierung «Göttliche Weiterbildung auf dem Olymp». Im Stück treten die Jugendlichen unter der Leitung von Christine Schmocker als Gottheiten in den Austausch mit dem Publikum. Geben und Nehmen lautet das Credo, der soziale Muskel, oder «share muscle», soll trainiert werden. Was kannst du geben? Und was sind deine Bedürfnisse? Diese zwei Fragen werden ans Publikum gerichtet. Oder in den Worten des Jugendclubs: «Mitbringen: einen Herzenswunsch und ein ehrlich gemeintes Angebot». (sas)

Ohne Sorge, aber mit Musik: Camerata Bern

Ihr Saisonabschluss klingt dunkel: Gabrielle Brunner, Composer-in-Residence bei der Camerata Bern 2021/2022. Foto: Lisa und Remo Ubezio

«Wohin aber gehen wir / ohne sorge sei ohne sorge / wenn es dunkel und wenn es kalt wird / sei ohne sorge / aber / mit musik [...]» – mit diesen Worten beginnt Ingeborg Bachmanns Gedicht «Wohin aber gehen wir». Die Camerata Bern gestaltet ein Konzertprogramm unter dem gleichen Titel, kuratiert von Gabrielle Brunner, die in dieser Saison das Ensemble als Composer-in-Residence begleitet hat. Bachmanns Gedicht hat Brunner als Grundlage für ihr viertes und letztes Auftragswerk gedient, das von der Camerata Bern zum Saisonabschluss uraufgeführt wird. Es wird ein Konzertabend, durchzogen von Dunkelheit. Aber: Draussen wird es lange hell bleiben. (mar)

