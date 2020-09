Alpabzug in Sumiswald – Wie Tradition während Corona weiterlebt Wie seit fast 20 Jahren der Brauch, kehrten die Rinder, geschmückt und mit Geläute, als Alpabzug zu ihren Besitzern zurück. Viele wollten das Spektakel sehen, trotz der Pandemie. Gertrud Lehmann

Die Bewohner des Altersheims nehmen das Risiko auf sich und besuchen die Alpabfahrt, auch wenn es keine Sitzgelegenheiten gibt. Fotos: Raphael Moser

Aufgrund der Covid-19-Situation gebe es keine Sitzgelegenheit, und jeder sei selber verantwortlich für die Einhaltung der Schutzmassnahmen, hiess es im Veranstaltungshinweis. Die Zuschauerreihen waren sicher etwas lichter, und es gab keine Verpflegungsstände. Aber sonst merkte man keinen Unterschied: Sumiswald und Wasen feierten mit dem traditionellen Alpabzug die Rückkehr der gesömmerten Rinder, und die Besucher freuten sich am gebotenen Schauspiel und der Stimmung.

Masken wurden fast keine getragen.

Kirchgasse und Marktstrasse sind gesäumt von Besuchern; Mäuerchen, Terrassen und Treppen sind besetzt. Auch

vor dem Bären ist kaum noch ein Platz frei. Wie die Schwalben vor dem Abflug sitzen die Leute Seite an Seite, plaudern zusammen und warten gespannt auf das Nahen des Umzugs. Von Masken keine Spur.

Auf vieles kann man verzichten, aber doch nicht auf den Alpabzug, das hätte ja keine «Gattung». Eine Sumiswalder Seniorin in den 90ern will selbstbestimmt leben, und dazu gehört der Besuch des Alpabzugs. «So etwas Schönes!», sagt sie. Die Langenthalerin Marlies Joos hat zu Ehren der heimkehrenden Herde extra die malerische Trachtenbluse mit den Edelweiss angezogen. «Für mich ist das hier Heimat», sagt sie und will sich mit ihren Freunden zusammen einen schönen Tag gönnen. Zwar gehört sie dem Alter nach auch zu den «Gefährdeten». Aber: «Was solls, ich lebe jetzt und will meine Zeit nicht versäumen», meint sie.

Auch sämtliche Senioren aus dem Altersheim sitzen, auf Stühlen oder Rollstühlen, entlang der Strasse ausgangs Dorf. Für sie ist es ein Festtag. Masken tragen nur die begleitenden Pflegehilfen. Früher nannte man es «Heimatkunde», wenn man in der Schule über die Schweiz, das Emmental und den eigenen Wohnort redete. Die Sumiswalder Schülerinnen und Schüler haben nämlich nicht frei, sondern besuchen zusammen mit den Lehrkräften den Umzug, um dann über das Erlebte zu diskutieren.

Auch der Kindergarten besucht die Alpabfahrt.

Noch gibt es nichts zu sehen. Darum klettern die übermütigen Dritt- und Viertklässler von Lehrerin Monika Egli an den Laternenpfählen hoch, während die Fünft- und Sechstklässler von Lehrerin Martina Wolf sich am Brunnen nass spritzen. Gelächter, Gejohle. «Zum Glück haben wir hier noch eine starke Beziehung zur Landwirtschaft», sagt sie, obwohl kaum noch ein Bauernkind in der Klasse sei.

Viele helfen ab und zu bei Verwandten auf Bauernhöfen aus, besuchen sie auch wegen der Tiere. Sogar die Kinder der drei Kindergartenklassen wissen Bescheid, wo die Milch herkommt. Manche Knirpse haben von zu Hause einen Gehörschutz mitbekommen, aber die meisten haben eher Freude am Lärm. Zum Zeitvertreib wird vorläufig ein Liedchen gesungen.

Endlich, sie kommen: Mit dröhnendem Geläute, unterbrochen von Jauchzern, naht die erste Truppe. «Fischbach» steht auf dem von Kindern getragenen Plakat. Etwa 50 Rinder, oder «Gusti», wie man die Jungkühe meist nennt, schreiten eilig voran. Sie sind wohlgenährt und nach dem guten Alpsommer in Bestform, das sieht man.

Schön geputzt, Blumengebinde um Stirn und Bauch, um den Hals den gestickten Riemen mit der Glocke oder Trychle, stellen sie den Stolz der Bauernfamilien dar. Blonde, Braune, Gescheckte, Schwarze, so zieht die Parade vorüber, mancher Zuschauer verdrückt eine Träne.

In den Augen der Tiere glänzt etwas wie Selbstbewusstsein, als ob sie wüssten, was ihr langer Marsch zu bedeuten hat. Als ob sie sich ihrer Würde bewusst wären, schauen sie im Vorübergehen in die Menge. Insgesamt um die 600 Tiere kommen, je nach Alp in grössere und kleinere Gruppen aufgeteilt, durch die Gassen marschiert. Im Dorf sind Strassen und Plätze mit Viehtransporter ziehenden Traktoren und Jeeps vollgestopft. Sobald die Tiere vom Besitzer verladen sind, treten die meisten sogleich die Heimreise an. Wegen Corona verzichtet man auf ein gemütliches Zusammensitzen, das möchte man hoffentlich nächstes Jahr wieder geniessen, heisst es.