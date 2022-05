Naturgefahren-Forschung – Wie Thun zum «Hotspot» wurde Rund 120 Fachleute aus Forschung und Praxis trafen sich am Mittwoch zum Informationsaustausch auf der MS Beatus. Eingeladen hatte das Mobiliar Lab, das Forschung und Praxis verbindet. Sibylle Hunziker

«Hotspot» der Naturgefahren: Durch Thun fliesst das Wasser aus dem Thunersee ab, dessen Einzugsgebiet sich mit der Kanderumleitung 1713 auf 2500 Quadratkilometer verdoppelt hat. Foto: Sibylle Hunziker

1713 liess die Berner Obrigkeit die Kander, die unter Thun in die Aare mündete, in den Thunersee umleiten. Das verbesserte zwar die Hochwassersituation in der Berner Matte und am alten Kanderlauf. «Doch mit einem Schlag verdoppelte sich das Einzugsgebiet des Thunersees von 1200 auf 2500 Quadratkilometer», rechnete der emeritierte Berner Hydrologieprofessor Rolf Weingartner an der Exkursion des Mobiliar Lab vor. Damit wurde der Thunersee zu einem «Hotspot der Natugefahren-Forschung» – bis heute.

300 Jahre Hochwasserschutz