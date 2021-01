Podcast «Politbüro» – Wie teuer wird das alles? Kleiner Crashkurs in Corona-Finanzpolitik Wie viel kostet uns die Covid-Krise? Sind Schulden wirklich so schlimm? Und wer bezahlt sie am Schluss? Das «Politbüro» spricht über das liebe Geld in der Pandemie. Mirja Gabathuler

Finstere Aussichten. Ernst Stocker, Vorsteher der Zürcher Finanzdirektion, und Bundesrat Ueli Maurer während einer Medienkonferenz des Bundesrates zur aktuellen Corona-Lage Mitte Januar. Foto: Keystone

Finanzminister Ueli Maurer ist aufgebracht: Die finanziellen Folgen der Corona-Krise würden die Schweiz noch für 15 bis 20 Jahren beschäftigen – so sagte er es an der Medienkonferenz des Bundesrates vom 13. Januar. Und an die Adresse von Tamedia-Politreporter Christoph Lenz: «Mich frustriert es, dass Sie sich um die kleinen Dinge kümmern, die den Leuten auch wehtun, aber das grosse Ganze verlieren Sie aus den Augen.»

Wir nehmen uns das zu Herzen und schauen auf das grosse Ganze. Sprich: die Finanzpolitik des Bundes in der aktuellen Corona-Krise. Bundesbudget, Schuldenbremse, Finanzkonservatismus – worum geht es da genau? Was bedeutet es, wenn die Schweiz Milliarden für die Unterstützung der Wirtschaft ausgibt? Wie lange wird uns das belasten? Und: Woher kommt das Geld?

Darüber sprechen Philipp Loser, Christoph Lenz und Markus Häfliger in einer neuen Folge des Podcasts «Politbüro».