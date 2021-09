Ausstellung in der Jakob-Galerie – Wie Ted Scapas Werke nach Langnau kamen Seine Kunst regt zum Schmunzeln und Staunen an. Und auch seine Worte: Der 90-jährige Ted Scapa gewann das Publikum an der Vernissage mit flotten Sprüchen. Susanna Fricke-Michel

Sie stellt derzeit seine Werke aus: Galeristin Pia Jakob und Künstler Ted Scapa. Foto: Marcel Bieri

Was auch immer unten auf dem Eis in der Langnauer Ilfishalle passiert: Oben in der Jakob-Galerie geht es derzeit witzig zu und her. Bis Ende Jahr bringen Werke von Ted Scapa die Besucherinnen und Besucher zum Schmunzeln, Lachen und Staunen. Etwa der Cartoon vom Wanderschuh mit Beinen oder jener mit dem Schützen, der auf den Ball des Golfers zielt.

«Diese Ausstellung ist dank guten Beziehungen möglich geworden», erklärte Galeristin Pia Jakob an der Vernissage. Marietta und Beat Gerber hätten ebenso zum guten Gelingen beigetragen wie Jörg Stauffer und Oskar Kambly, der ebenfalls seit Jahren mit Ted Scapa befreundet sei.