Tamedia-Umfrage – Wie haben Sie abgestimmt? Am Sonntag kommen Lex Netflix, Organspende und Frontex-Referendum vors Volk. Sagen Sie uns, was auf Ihrem Stimmzettel steht.

Drei nationale Vorlagen stehen am 15. Mai zur Abstimmung. Foto: Gabriel Monnet (Keystone)

Filmgesetz, Transplantationsgesetz sowie die Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands: Am 15. Mai befinden die Schweizer Stimmberechtigten über drei eidgenössische Vorlagen.



Wie haben Sie abgestimmt? Sagen Sie uns Ihre Meinung und nehmen Sie hier an der Nachbefragung von «20 Minuten» und Tamedia teil. Aus aktuellem Anlass stellen wir auch einige Fragen zum Krieg in der Ukraine. Vielen Dank!

