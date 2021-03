Moutier-Abstimmung 28. März – Wie Steve Léchot die Berner Hoffnung aufhellt Frech und ohne Berner Bär: Der renommierte Lampendesigner erfindet die Kampagne von Moutiers berntreuem Lager neu. Gelingt ihm eine Überraschung? Stefan von Bergen

Steve Léchot, Lampendesigner und politische r Sprecher de s berntreuen Komitees «Moutier Plus», in seinem Atelier. Foto: Christian Pfander

Wer wissen will, wie Moutier am 28. März über seine Kantonszugehörigkeit abstimmt, muss mit dem Lampendesigner Steve Léchot reden. Man findet ihn in seinem Atelier mitten im bernjurassischen Industriestädtchen, in einem früheren Fabrikgebäude am Flüsschen Birs. Der 53-Jährige steht in einem kleinen Wald von hoch aufragenden Lampen mit Namen wie «One by One», «Totem» oder «Zen». Deren Licht und Léchots lebendige Augen leuchten um die Wette. Der schlanke Mann mit dem kahl geschorenen Schädel und der randlosen Brille hat ein ansteckendes Lachen.

Seit der später annullierten Moutier-Abstimmung vom Juni 2017, die die jurafreundlichen Separatisten hauchdünn gewannen, ruhen die Hoffnungen der Berntreuen auf dem Stardesigner. Er ist das Mastermind und der Sprecher ihrer Kampagne. «Eigentlich habe ich gar keine Zeit für Politik», sagt er mit einem Grinsen. Denn die preisgekrönten Lampen des Einmannbetriebs «Léchot Luminaires» sind weltweit gefragt.