Giftiger Aushub in Mitholz – Wie steht es ums Trinkwasser? Hat das belastete Aushubmaterial in Mitholz auch das Trinkwasser verschmutzt? Die Gemeinden geben Entwarnung. Nik Sarbach

Das Trinkwasser in Kandergrund und Frutigen ist nicht betroffen von der Verschmutzung aus dem Steinbruch Mitholz. Foto: Unsplash/Luis Tosta

Diese Woche machten diese Zeitung, das Recherchedesk von Tamedia und die SRF-«Rundschau» publik, dass im Steinbruch Mitholz mit Giftstoffen belastetes Material aus dem Lötschberg-Scheiteltunnel abgelagert wurde. Die Giftstoffe sollen übers Grundwasser in die Fischzucht Blausee gelangt sein und dort zu einem Massenfischsterben geführt haben.

Im Artikel war zu lesen, dass der Steinbruch in einem Grundwassergebiet liege, das auch das Trinkwasser beispielsweise der Gemeinde Kandergrund oder Frutigen speise. Haben Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden allenfalls giftiges Wasser getrunken?

Wasser aus Quellfassungen

Nein, heisst es bei den zuständigen Wasserversorgungsgenossenschaften. «Wir beziehen unser Trinkwasser aus vier Quellfassungen», sagt Roland Stoller, Präsident der Wasserversorgungsgenossenschaft Kandergrund (Wageka). Diese lägen alle höher als der Steinbruch in Mitholz.

Aus diesem Grund sehe die Wageka keine akute Gefahr «für das Trinkwasser durch die möglicherweise unsachgemässe Lagerung von Schotter im Steinbruch Mitholz», steht auf der Website der Gemeinde Kandergrund. Die Wageka versorgt auch die an Kandergrund angrenzenden Teile von Frutigen bis ins Tellenfeld mit Wasser.

Entwarnung auch in Frutigen

Im Gegensatz zur Wageka verfügt aber die Wasserversorgungsgenossenschaft (WVG) Frutigen über ein Grundwasserpumpwerk. Dieses steht in Kanderbrück. Brunnenmeister Andreas Egger gibt aber in zweierlei Hinsicht Entwarnung: Grundwasserproben, die im Juni entnommen wurden, hätten ergeben, dass «von der Mitholz-Problematik» nichts nachweisbar sei. Die Belastungen lägen alle unter den Grenzwerten.

Ausserdem, so die zweite Entwarnung, sei das Grundwasserpumpwerk nur zur Not da. In aller Regel versorge die WVG die Bevölkerung ausschliesslich mit Quellwasser. Doch auch die Qualität des Grundwassers werde jährlich untersucht.