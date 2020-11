Thuner Kulturzeiger – Wie steht es um die Thuner Kultur? Die Stadt hat am Montag den neuen «Kulturzeiger» publiziert. Er gibt Einblicke in die lokale Kulturszene.

Im neuen «Kulturzeiger» kommt unter anderen die Tänzerin und Choreografin Lucía Baumgartner zu Wort. Foto: PD

Im jährlich publizierten «Kulturzeiger» richtet die Kulturabteilung der Stadt Thun den Fokus auf das aktuelle Thuner Kulturschaffen. «In Porträts und Interviews berichten Kulturschaffende über ihren Alltag, ihre künstlerische Motivation und über die kritische Reflexion ihrer Arbeit», schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

In der aktuellen Ausgabe vermittelt die Choreografin Lucía Baumgartner einen Einblick in ihren vielseitigen Arbeitsalltag und erklärt, warum Tanz nicht einfach online angeboten werden kann. Der Musiker Samuel Mösching berichtet über die lebendige Musikszene und seine Erfahrungen in seiner Wahlheimat Chicago. In einem Roundtable-Gespräch tauschen sich zwei Kunstschaffende und eine Architektin über die Herausforderungen bei Kunst und Bauprojekten aus.

Schliesslich gibt Christoph Trummer in seinem Beitrag ein differenziertes Bild über die Situation der Musikbranche während der Corona-Pandemie. Die Carte blanche ging an die junge Autorin Saskia Winkelmann, die mit ihrer Geschichte eines Wollschweins die diesjährige Ausgabe abrundet.

Das Heft ist am Montag als Beilage des «Thun-Magazins» erhältlich. Die Publikation liegt zudem an diversen Orten auf und steht auf der Website der Stadt Thun zum Download bereit.

PD