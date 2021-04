Wie steht es mit der Pandemie in der Schweiz?

Die Impfoffensive in der Schweiz ist gestartet, das Interesse der Bevölkerung an den Gratis-Selbsttests ist recht gross - der Kampf gegen das Coronavirus wird aktiver. Der ganz grosse Ansturm auf die Selbsttests scheint aber zumindest heute auszubleiben. Noch vor Ostern hatte Martine Ruggli, Präsidentin des Schweizerischen Apothekerverbands Pharmasuisse, gewarnt: Es sei entscheidend, dass nicht alle gleich am ersten Abgabetag in die Apotheken stürmen, weil sonst das System kollabiere. Es sei sämtlichen Apotheken im Land schlicht nicht möglich, auf einen Schlag rund eine Million Kundinnen und Kunden zu bedienen. Und Laut dem Bund kann es bei sehr grosser Nachfrage auch zu Lieferverzögerungen kommen.

Auf Grund der personellen Besetzung der heutigen Medienkonferenz des Bundes ist eine Bestandesaufnahme der epidemiologischen Pandemie-Lage in der Schweiz zu erwarten. Die Expertinnen und Experten dürften weiterhin Warnungen aussprechen, zumal die Fallzahlen der Neuinfektionen nicht nach unten zeigen (siehe Schweizer Corona-Ticker). Vermutlich äussern sie sich auch zu Personen, die bereits eine Corona-Infektion hinter sich haben. Diese zählen eigentlich nicht mehr zu den Risikopatienten. (siehe unseren Artikel: Keine Impfung - keine Privilegien: Genesene drohen leer auszugehen). Die Medienkonferenz beginnt um 14 Uhr, wir berichten live.

Lesen Sie auch folgende Artikel zum Thema:

In drei Schritten zum Ergebnis: So funktioniert der neue Selbsttest

Die wichtigsten Antworten: Wie komme ich zu einem Selbsttest?

Corona-Teststrategie: Wie zuverlässig sind Schnelltests?

Selbsttest an Medienkonferenz gezeigt: «Man muss mit dem Stäbchen einfach nicht so tief in die Nase gehen»