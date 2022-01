Liveticker: Luzern – FCB – 1:0 – Frei bringt den FCB per Penalty in Führung

Pausenfazit

In dieser ersten Halbzeit der Rückrunde konnten die Basler nicht kaschieren, dass es ihnen in der Offensive an Qualität fehlt. Cabral und Zhegrova sind nicht mehr da, Esposito fehlt gesperrt. Males, der sich im Sturmzentrum versucht, blieb in den ersten 45 Minuten unauffällig. «Er sei bemüht», sagt Experte Marco Streller im Pausengespräch auf blue. Das ist selten ein gutes Zeichen für einen Stürmer. Trotzdem hätte der FCB durchaus ein Tor erzielen können. Frei etwa hätte die Gelegenheit dafür gehabt. Doch auch Luzern hätte in Führung gehen können. Cumic scheiterte an Lindner, kurz vor der Pause hätte auch Schulz noch treffen können. Weil aber alle diese Chancen nicht genutzt wurden, stehts in der Swissporarena noch immer 0:0. Es bleiben 45 Minuten, um dies zu ändern.