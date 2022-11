23'

In der Verteidigung haben sich die Serben in einer Fünferkette eingerichtet – und knapp davor zur Sicherheit noch eine Viererkette postiert. Einzig Mitrovic steht beim Ballbesitz des Gegners etwas weiter vorne als der Rest seines Teams. Was da hilft? Distanzschüsse. Der Versuch von Casemiro ist aber etwas zu ungenau. Kein Problem für Torhüter Milinkovic-Savic.