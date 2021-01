Leserdiskussion – Wie stark betrifft Corona die Jugend? Drei Schülerinnen aus Thun beschreiben die Corona-Krise als unterschätzte Belastung für Jugendliche – und stossen damit eine Diskussion an. Dominik Galliker

«Jungen Menschen wird ihre Unbeschwertheit, ihre Jugend genommen.» Das schreiben drei Schülerinnen der Wirtschaftsschule Thun in einem Artikel über die Auswirkungen der Corona-Situation auf die Jugend.

Chantal Kocher, Alina Reichen und Alicia Rosser beschreiben, wie ihnen das Kulturprogramm und auch Partys, Berührungen und Begrüssungsrituale fehlen, wie viel schwieriger das Lernen gerade ist und dass sie das Gefühl haben, in einer prägenden Phase der individuellen Entwicklung etwas zu verpassen. «Die Jugendlichen trauern schon heute ihren besten Jahren hinterher, obwohl sie noch mittendrin sind.» Erwachsene seien sich dessen zu wenig bewusst.

Der Artikel erschien im «Thuner Tagblatt», «Berner Oberländer» und auf unserer Website. Und löste eine interessante Diskussion aus. Hier eine Auswahl der Kommentare:

Wir hatten einen tollen Sommer mit praktisch keinen Einschränkungen. Jetzt wirds halt für ein paar Monate wieder schwierig. Aber was sind ein paar Monate im Verhältnis zu den vielen Jahren, die ihr im Normalfall hoffentlich noch vor euch habt? Nichts! Onlinekommentar (gekürzt) von Fred Niederer

Das Virus scheint einen neuen Generationenkampf auszulösen. Die in der Lebensmitte gegen Jung und Alt. Ich gehöre auch zu den ersten und finde es langsam sehr beschämend, wie gerade wir Jung und Alt Vorwürfe machen. Sozialer Kontakt bei jungen Menschen ist nicht nur mit lieben Worten gemacht. Es braucht das körperliche Beschnuppern. Kommt noch dazu, dass es die Jungen sein werden, die den heutigen Schaden ausbaden müssen. Onlinekommentar (gekürzt) von Sonja R.T.

Wenn die «Jungen» in ihrem Leben kein grösseres Ungemach zu erdulden haben als ca. ein Jahr mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, so dürfen sie sich glücklich schätzen. Vielleicht hilft es auch, eine gewisse Realitätsferne zu überwinden, welche einem – eingebettet in eine Wohlstandsgesellschaft – überkommen kann. Dabei wäre zu erwähnen, dass die Corona-Pandemie zwar schon rund ein Jahr dauert, dass man aber deswegen nicht permanent «eingesperrt» war und soziale Kontakte durchaus pflegen konnte oder kann. Ein überwindbares Trauma. Onlinekommentar von Andreas Martin

Ich (53) finde es sehr bemühend, wenn sich Ältere so überheblich und gleichzeitig abfällig über die Bedürfnisse der Jugendlichen äussern. In meiner Wahrnehmung war die unbeschwerte Jugendzeit kurz. Zwischen 18 und 25, um genau zu sein. Nun werden den Jungen ein bis mehrere Jahre dieser Zeit «gestohlen». Ich hatte sie und ich bedauere alle Jugendlichen in diesem Alter, die sich hinter Masken verstecken müssen, die überall in die Schranken gewiesen werden und so ihre unbeschwerten Jugendjahre verlieren. Es ist eine Schande, was geschieht. Onlinekommentar von Nathan Güntensperger

Der jungen Generation ist zugutezuhalten, dass sie sich hiermit vor einer neuen, noch nie da gewesenen Ausgangslage wiederfindet: Leben ohne das, was bislang sog. Spass machte – wie soll das gehen? Der mittleren und älteren Generation sei zugemutet, jetzt hier voranzugehen, um mit der bereits eingesammelten Lebenserfahrung einen Weg zu einem Leben mit Sinn und Inhalt vorzuleben. Onlinekommentar (gekürzt) von Michel L.

Es gab immer wieder Generationen, die auf vieles verzichten mussten, sei es wegen Krieg, Wirtschaftskrise oder mangelnder finanzieller Möglichkeiten. Die heutige Jugend ist in dieser Hinsicht eher verwöhnt. Selbstdisziplin lernen und ein neues Hobby zu beginnen, welches alleine und in einer 5er-Gruppe ausgeübt werden kann, würde sicher nicht schaden. Onlinekommentar von Matthias Schaad

Wir haben Kinder (15, 18); sie meistern die Situation gut, und es ist für alle langsam zehrend – auch für uns Mittelalterlichen. Aber: Ich finde auch, dass es für die Jungen sehr belastend ist. Sie haben nicht so ein gefestigtes Umfeld wie wir Eltern, haben den Drang nach Freiheit und Unbeschwertheit noch nicht ausleben können wie wir. Seien wir ehrlich, wie oft schwelgen wir in Erinnerungen an Ausgang, Erlebtes und Unbeschwertes von unseren Jugendjahren? Zudem keine Schullager, Konflager, Konfirmationen, Diplomfeiern. Alles doch noch so wichtige Meilensteine in einem jungen Leben. Und Hobbys zu finden, die noch erlaubt sind, ist auch nicht gerade einfach, wenn man nicht grad joggen oder Briefmarken sammeln will. Onlinekommentar von M. Tschannen